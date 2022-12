40 év, 40 történet: a Zsidai Csoport múltja, jelene és jövője – 5. rész

20. Baltazár Grill

Roy-t annyira magával ragadta 2006-ban Miamiban a Hyatt boutique szállodájának miliője és a boutique szállodák világa, hogy nagyot álmodott, és azt gondolta, a családi cég fejlődésének egy nagy mérföldköve lehetne egy szálloda nyitása Budapesten.

2013 januárjában érkezett meg a lehetőség – ekkor már az ÉS Bisztró nyitásán dolgozott a csoport.

Az Országház utca–Nádor utca sarkán lévő korábban Állami Nyomdaként működő épület és a mellette lévő apartmanház bérleti jogát adták át a korábbi bérlők. A félkészen álló épület tökéletesen alkalmasnak bizonyult egy 11 szobás boutique hotel és egy vagány étterem kialakítására, ráadásul relative szoros határidővel be lehetett fejezni a projektet. A fantázia beindult és 2013 nyarán felrepült a szárnyas elefánt a budai Várban: megnyitott a Baltazár Grill & Hotel.

Roy szerint a Baltazár nem egy hotel, melynek étterme van, hanem egy vagány étterem egy menő 11 szobás boutique hotellel.

A gasztronómiai lubickálóközpontban személyesen Litauszki Zsolt felelt a kulináris koncepcióért és élményekért. A legmagasabb minőségű, legegyszerűbb ételek kerültek az étlapra. A faszén grill volt a konyha központi eleme, melyben komoly húsok, friss halak és a város egyik legjobb hamburgere készült.

A nyitás előtt Roy és Zsolt Barcelonába utazott, több tucat olyan éttermet járt be, ahol Josper faszenes grillen alapult a konyha. Roy így emlékszik erre vissza: “Azóta nem tudok szabadulni az élménytől, pedig már láttam ezt-azt. Rengeteget tanultunk az a pár nap alatt és Zsolt fantasztikus partnerem volt a gasztronómiai lubickolásban.”

Litauszki Zsolt így emlékszik vissza a Baltazár-időkre: “Eddigi életem legizgalmasabb időszakai közé sorolom a Baltazárt, nagyon meghatározó és inspiráló volt számomra. Mindig szerettem alkotni és itt a feladat komoly és nagyon megtisztelő volt: felépíteni egy nem létező világot, valami újat létrehozni – amihez nagy segítséget adott a Roy-jal való együtt gondolkodás. A koncepció felépítése alatt rengeteget kóstoltunk, beszélgettünk, elemeztünk – egymást tanítva, fejlesztve. Amikor kiválasztottuk a Jospert és elutaztunk Barcelonába megismerkedni vele, akkor állt össze számomra az induló Baltazár-étlap és a gasztrokoncepció. Ez hihetetlen élmény volt. A Baltazárból egy játszótér lett, ami a vendégeknek is és a csapatnak is örömet nyújt minden nap.”

21. Baltazár Boutique Hotel

A Baltazár Grill 2013-ban nyitott, a hozzá tartozó 11 szobás boutique hotel csak szeptemberben lett kész. Nagyon aprólékos munka előzte meg a nyitást, legfőkébb a design oldaláról. A Baltazár Hotel 11 szobájának egyedi designja van, nincs két egyforma szoba.

Roy szerint, ha nem közgazdász lenne, akkor valószínűleg építészetet tanult volna és belsőépítész lenne. Innen jön a design és a belső terek rendezése iránti vágya. A designban és egy arculat létrejöttében partnere, vagy ahogy Roy fogalmaz, szellemi alkotótársa Ipacs Géza grafikus, akivel már közel 15 éve dolgozik a Zsidai Csoport hűségesen.

Az, hogy Gézát nem ismerik többen, csak annak köszönhető, hogy nem promótálja magát, még weboldala sincs, szerényen és nagyon produktívan dolgozik egri stúdiójából, az ügyfelek találják őt meg. Bár végre készít egy website-ot.

Gézát nem lehet kihagyni egy 40 éves megemlékezésből. Roy szellemi alkotótársa, akivel mindig türelmesek vagyunk és hagyjuk, hadd érjen meg a kreatív ötlet benne, hiszen pusholni úgy sem lehet – még ha Roy próbálja is.

Géza így tekint a közös munkára: „A Spíler szerintem egy új »sound« volt az akkori éttermi palettán. Nekem nagyon feküdt az a stílus, amit Roy elképzelt. Annak ellenére, hogy korábban már többször dolgoztunk együtt, mégis a Spíler kellett ahhoz, hogy igazán megértsük egymás működését. Én azóta a közös munkáknál elsősorban nem ügyfélként, hanem alkotótársként tekintek Roy-ra.”

22. Spíler Shanghai

Még 2006-ban, amikor Roy az USA-ban dolgozott, jött a gondolat, hogy a mai Spíler helyén olyan multikulturális konyhát kellene nyitni, melyben az ázsiai konyháknak is komoly szerep jut. Ekkoriban kattant rá teljesen New Yorkban és Miamiban az ázsiai konyhákra, ott már akkor nagyon izgalmasan kalandoztak a séfek az ázsiai vonalon.

2012 januárjában Roy Amszterdamban járt Litauszki Zsolttal, ahol egy izgalmas kínai konyhai élmény érte őket, amikor bekattant nála újra Ázsia. Innentől fogva elkezdett az ő és a Zsolt agya is ezen a témán pörögni...

Zsolt Lutz Lajos séffel együtt 2013-ban elkezdte kutatni az új ázsiai konyhákat, melyben New York-i és San Francisco-i séfek – például David Chang – az irányadók, akik izgalmasan és teljesen laza módon közelítették meg az ázsiai konyhákat. Nem köti őket annyira a szigorú autentikus szabályrendszer, de mégis a valódi gyökerekből építkeznek. Zsolt mélyen elmerült a munkásságukban, majd Roy és Zsolt 2013-ban New Yorkba utaztak egy komoly terepszemlére.

A cégcsoporton belül az az alapelv, hogy csak akkor nyitunk új helyet, ha tudunk valami izgalmasat, eredetit, hiánypótlót alkotni az adott környéken és ha a környezetet is alakítani, fejleszteni tudjuk vele. 2014 tavaszán sem történt ez másként, a Spíler Shanghai nyitásakor.

A Spíler 2012-es nyitása után pillanatok alatt a belváros kedvenc szórakozóhelye, bisztrója lett. Roy-ban felmerült, hogy a vele szemben lévő, de üresen álló ingatlanban milyen jó „folytatása” lehetne a Spíler-sztorinak. Hatalmas földszinti tér és egy legalább olyan nagy speakeasy bárnak és bulikra kibérelhető szórakozóhelynek is tökéletes pincehelység tartozott az ingatlanhoz.

Kreatív csapatunkkal sokáig gondolkoztunk, mire letisztult a koncepció, egyáltalán nem volt triviális, milyen helyet kell szemben nyitni. Azt éreztük, hogy a Spílerhez kell kapcsolódnia, mert a márka van annyira erős már, hogy folytatódjon az utazás, ráadásul a gasztronómiai irány is hamar kikristályosodott: modern ázsiai konyhát képzeltünk el egy ’30-as évek inspirálta Shanghai-környezetben.

A cél az volt, hogy mind az ázsiai ízekkel csak most ismerkedőknek, mind a tapasztaltabbaknak izgalmas fogásokat kínáljunk szabad, laza megközelítésben, elérhető árazással, a klasszikusokon csavarva egyet.

Bujaság, nők, stílus, füstös meleg fények, fülledt erotika... a 30-as évek Shanghaija testesíti meg számunkra mindezt. Shanghai vibrált, különböző kultúrák éltek a kínaiakkal együtt és mellett: angolok, franciák, mindenki üzletelt, mindenki élt, szórakoztak, keveredtek a népek és a konyhák, élvezték az életet, tombolt a zene, volt stílus. Ez röviden a Spíler Shanghai.

A Spíler Shanghai 2014 áprilisában nyitott meg bisztróként, bárként, szórakozóhelyként és teraszként. És bár egy éven belül kiderült, hogy tévedtünk, a magyar piac még nem érett egy ilyen irányra, mi nagyon szerettük az ázsiai ízeket.

A nyitásakor Roy azt mondta, hogy a Spíler Shanghai annyira ki van találva, annyira egyben van a koncepció, a design, a kínálat és az arculat, hogy nagyon büszke rá, hogy ezt összehozta, mégis váltani kellett 2015-ben és az ázsiai irányt szép lassan kivezetni és a Spíler Original részeként tekinteni a korábban Shanghaiként üzemelő bisztróra.

A hely és a miliő maradt, az étlap változott. Mi így szeretünk, Spíler Shanghai!

23. ÉS Deli

Lehet ezzel vitatkozni, de szerintünk Budapest a kávéházak fővárosa.

Roy kávék iránti vonzalma Londonban kezdődött évekkel az itthoni „kávéforradalom” előtt. Ott találkozott először a specialty kávé iránnyal, azzal, hogy milyen széles választékban érhetők el jó minőségű kávék és milyen más élmény a kávézás egy különlegesen válogatott kávé esetén.

A Kempinski hotelben 2013 tavaszára teljesen felújították a lobbyt, ahol egy pár négyszetméteres, pont egy ilyen kávézónak megfelelő méretű helységet is leválasztottak. A specialty kávé* akkoriban még viszonylag új szereplő volt a gasztropiacon. Még csak pár úttörő foglalkozott vele, amikor Roy eldöntötte, saját márkát szeretne és a legprofibb gépeket szerzi be a Zsidai éttermekbe, hogy az éttermi élmény a kávézás élményével legyen tökéletes.

A jó kávéhoz két dolog kell: egy jó kávé blend és egy jó gép, amin megfőzzük. A gép La Marzocco lett, a saját kávé megalkotásban pedig Roy Nezvál Mátét kereste meg, aki pont akkor nyitotta meg saját budafoki pörkölőjét.

Máté, ahogy azt kell, megjárta a szamárlétra minden fokát a kávévonalon, azzal a különbséggel, hogy nagyobb hévvel szedte a fokokat, így aztán a nagy lendület egészen Dubajig és a Dallmayr ottani képviseletéig vitte. Végtelen tonna kávé folyt át a kezei között. A Dallmayr és a Közel-Kelet után hazajött és saját bizniszbe vágott, hogy megismertesse a magyarokkal is a jó kávét.

A kávé önmagában nem lett volna elég a Kempinski kávézójában, frissen készült szendvicsek, ropogós péksütemények, frissen préselt zöldség- és gyümölcslevek egészítik ki a kínálatot.

24. Opera Café

Tisztán emlékszünk a napra, amikor 2015 májusában Roy belépett az irodába és közölte, hogy kiírták az Operaház gasztronómiájára a pályázatot és indulnunk kell, mert ő mint hatalmas operarajongó és Operába járó nem teheti meg, hogy ne induljunk és ne a legjobbat nyújtsuk.

Mindössze pár hét állt rendelkezésre a beadásig, hogy ezt a hatalmas, egyébként több hónapos projektet összerakjuk. Rengeteget dolgoztunk az építészeti megoldásokon, hiszen az Opera Cafét például egy olyan térben kellett megvalósítani, amely korábban nem volt a közönség számára bejárható, látható. De ez csak az egyik kihívás volt, a legnagyobb mindenképp az, hogy egy ilyen térbe modern konyhatechológiát kellett kiépíteni.

Megvizsgáltuk a világ 15 vezető operaházának éttermeit, büféit és bárjait. Egy olyan nemzetközi szinten is egyedülálló koncepcióval indultunk, amely világszinten is előremutató volt és minden elemében a megújulást és a frissítést tükrözte. Végül öt pályázat érkezett be és minket választottak.

A kivitelezésre rendelkezésre álló idő legalább annyira irreális volt, mint a pályázaté: 2015 szeptemberében kellett nyitni. A munkák 2015 nyarán kezdődtek el, az Opera Gasztronómia és az Opera Café arculatának kialakításával, a terek megtervezésével és kivitelezésével. Irgalmatlan erős tempót nyomtunk, Roy az évi kéthetes családi nyaralása alatt beköltözött egy szobába, és egész nap dolgozott – a nyitást ugyanis az év szeptemberére időzítette az Opera…

Ahogy eddig is, most is Somlai Tibor belsőépítésszel dolgoztunk, aki csodálatos designt és tereket álmodott meg az Ybl Miklós tervezte épületbe.

2015. szeptember 16-án nyitott meg az Opera Café, a Feszty Bár, az Erkel Színház bárjai és az összes művészbüfé az Operaházban és az Erkelben.

Nagyon büszkék vagyunk a projektre és bár az Operahéz felújítása után idén átadott Feszty Bárt teljesen átépítették, szeretettel túlcsorduló szívvel nézzük a fotókat.

(x)