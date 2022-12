40 év, 40 történet: a Zsidai Csoport múltja, jelene és jövője – 6. rész

25. Jamie Olivers's Italian

„Bárhol is dolgozunk, mindig olyan partnereket keresünk, akik osztoznak a szenvedélyünkben, ami annyit jelent, hogy a hozzánk betérő vendégek inspiráló helyszíneken, elkötelezett séfek által kiváló minőségű alapanyagokból készített ételeket kóstolhassanak. A Zsidai Csoportnál pedig tökéletesen értik, hogy miben hiszünk és mi jelent számunkra értéket. Hogy anno miért pont rájuk esett anno a választásunk? Egyszerűen természetesen kapcsolódik a két cég. It’s a really natural fit – ahogy mi Angliában mondjuk.” (Jamie Oliver)

Ha létezik izgalmasan megírható, leforgatható párhuzamos életrajz, amelyek egymásra rímelnek és bizonyos elágazásoknál egyfelé mutatnak még 1700 kilométer távolságból is, akkor Jamie-é és Roy-é biztosan közéjük tartozik.

Az ő életükben már 6-7 éves koruktól párhuzamok érezhetők, ugyanis mindkettőjük szüleinek étterme volt, ahol gyerekkoruktól kezdve rengeteg időt töltöttek és ahol „megfertőződtek” a gasztronómiával. Azután ugrálva az időben, voltak olyan pillanatok is, amikor mindketten négygyermekes édesapák voltak, bár Jamie-ék azóta eggyel elhúztak – ebben Roy nem is szerette volna követni „gasztrolelkitársát”

A közös munka is teljesen természetesen, sorsszerűen indult. Egy lokáció kapcsán Roy-ékban felmerült, hogy olasz éttermet nyitnak és ahogy eddig is, most is elindult szétnézni a világban. Mivel soha nem indul el felkészületlenül az ilyen kóstolóutakra, neten böngészte a legjobb olasz éttermeket többek között Londonban – így bukkant rá Jamie olasz éttermére is, a Jamie’s Italianre, melyből akkor már pár tucat működött az Egyesült Királyságban. A website-on meglátta, hogy franchise-partnereket keresnek és egyszerűen rájuk írt.

A többit már a flow vitte, ugyanis Jamie-ék nemcsak egyből válaszoltak, hanem nagyon rövid időn belül találkozót is szerveztek Londonban Roy-jal, ahol szinte az első pillanatban el is dőlt a jövőbeni együttműködés. A partneri viszony megvolt, a franchise szerződés is, a lokáció volt nagy kérdés...

26. Jamie Olivers's Italian történetének folytatása

Jamie három vezetője érkezett 2015 őszén Budapestre, hogy – többek között – a lokációkat megnézzék. A pörgős belváros és a budai Vár között kellett döntenünk.

Akkor írta ki az I. kerületi önkormányzat a régi Hadik, korábban Fehér Holló étterem évek óta üresen álló épületének bérleti pályázatát. A budai Vár szerelmeseként Ilona maximálisan azon volt, hogy a történelmi Hadik-szobornál legyen az étterem, ugyanis innen kellően belátható a Szentháromság tér, a Mátyás-templom, akárhol ül az ember, mindenhol gyönyörű a kilátás.

Miután a Spílerben vacsoráztunk Jamie csapatával, rávettük őket, hogy gyalog sétáljunk végig a Király utcán, onnan menjünk át a Lánchídon, majd a Clark Ádám téren át menjünk fel a Várba. Először nagyon tiltakoztak, mondván, a budai Vár turisztikai látványosság, és ragaszkodtak ahhoz, hogy helyiek által látogatott lokációra kerüljön az étterem.

Mi viszont azt éreztük, hogy Jamie Oliver nevére a magyar vendéget is fel tudjuk hozni a Várba és végre megdől a sztereotípia, hogy a budai Várba nem lehet behajtani, nem lehet parkolni, minden nagyon drága, és csak a turistákra megy rá mindenki. Mert mi tudtuk, hogy nincs így.

Végül sikerült érvekkel és a korábbi – akkor 35 év – tapasztalatával meggyőzni a csapatot, hogy a budai Várnál nincs jobb lokáció egy ilyen étteremnek. Beadtuk a pályázati anyagot, melyet megnyertünk és megkaptuk a bérleti jogot.

Nagyon hosszú és fáradtságos előkészületek után, végül 2016 májusában nyitott meg a Jamie Oliver’s Italian, mely helyiek és turisták nagy kedvence lett rögtön az első pillanattól.

Emlékszünk, a nyitónapon lefagytak a telefonvonalak, annyi üzenet érkezett e-mailben és a Facebookon, hogy egy kollégánk két napig mást sem csinált, csak azokat kezelte. Szinte pillanatok alatt kúszott fel minden közösségi platformon a 20 000 követő fölé, hihetetlen volt látni Jamie népszerűségét, de legfőképp azt, hogy sikerült végigvinni Jamie-éken, amiben mindig is hittünk: a budai Várban találta meg tökéletes helyét a Jamie Oliver’s Italian.

27. A Pest-Buda épületének hosszú évekre visszanyúló története

A budai Várban két olyan több száz évvel ezelőtt is működő fogadó van, amely a mai napig nyitva tart. Az egyik a Fogadó a Vörös Sünhöz, ez volt Buda első valamirevaló fogadója, de igazi közösségi tér is volt, ahol színielőadásokat is rendszeresen tartottak. Itt található ma a Pest-Buda Vendéglő & Hotel.

A ház története közel 800 évre nyúlik vissza. Az épület keltezését az 1260-70-es évekre teszik, ez lehetett Buda városának első emeletes háza.1390-ben Kanizsai Miklós tárnokmester megvásárolta a Fortuna utca 3.-ban található épületet a firenzei származású Francesco fia Onofriotól 1400 forintért. A törökök kiűzéséig, azaz az 1600-as évek végéig az épület számtalanszor cserélt gazdát, de ami csodálatos, hogy a török időket és a budai Vár visszafoglalását is túlélte, erről egy 1696-os házösszeírás is tanúskodik.

Régészeti kutatások alapján az épület a középkorban négy különálló, de közvetlenül egymás mellé épült ház volt: a Hess András téri épület, ennek Fortuna utcai folytatása, a Fortuna utca 3. és a Táncsics Mihály utcában található épületek. Az összeírás évében, azaz 1696-ban Andreas Siegl posztós kapta adományként az ingatlant, ő nyitotta meg itt a város első fogadóját. A négy ház maradványaiból három épületet alakítottak ki, ezek közül a tér felé esőt már az 1696-os összeírásban Vörös Sünként említik. Utóbb a három ingatlant összevonták, és mint Fogadó a Vörös Sünhöz üzemelt, mely báloknak és színielőadásoknak is otthont adott.

Levéltári anyagok említést tesznek arról, hogy az épület 1773-tól Nepauer Máté építőmester tulajdonába került, aki továbbra is fogadóként üzemeltette. 1810 körül jelentős átépítést hajtottak végre, s ennek köszönheti máig meghatározó klasszicista architektúráját, de barokk múltja is felelevenedik például a csodálatosan felújított eredeti barokk tetőgerendákban.1906-ban Baumann Ferenc vásárolta meg a Fortuna utca 3.-ban lévő épületet, ő alakította ki az épületben a mai napig is a földszinten található vendéglőt is.

Az ingatlant 1950-ben államosították, a ‘60-as években már Buda egyik legismertebb étterme működött a földszinten, a Pest-Buda Vendéglő. Az épület az 1980-as évektől kezdve rohamos romlásnak indult, mígnem a 2010-es években a Zsidai Csoport a legnagyobb gondossággal és alapossággal, Hild Bernadett építész és Somlai Tibor belsőépítész türelmes és áldozatos munkájával teljeskörűen felújította. Talán soha nem látott fényében tündöklik most ez a műemlék épület, mely nemcsak hotel és étterem, hanem a budai Vár és ezzel Budapest történetének szerves része is.

28. Jamie Olivers's Italian Wien

Bécshez igazán sok kötődése van a családnak. Péter, mielőtt összeházasodtak Ilonával, itt dolgozott közel másfél évig. De egy barátja segítségével a ’80-as években sokat vásárolt Ilona is Bécsben, hogy Magyarországon nem kapható alapanyagokat, de elsősorban italokat szerezzen be a Pierrot-ba.

Roy is sok történettel kötődik a városhoz. Diplomája megszerzése után Bécsbe költözött és a Paybox.net AG mobilfizetési rendszer cégvezetője lett, hogy Európában elsőként hozzon létre mobilfizetési szolgáltatást. Sajnos a 2000-es dotcom lufi kirobbanásávál a bécsi projekt is befulladt. Véletlenek nincsenek, talán ha nem jön egy gazdasági válság és sikeres a Paybox, Ilona vágya teljesül és Roy soha nem csatlakozik a családi céghez. A történet máshogy folytatódott, a Bécshez való kötődés azonban nem szűnt meg.

A Jamie Oliver éttermi franchise-jogokat a Zsidai Csoport egész Közép-Európára kapta meg. A budapesti siker után a bécsi terjeszkedés tűnt triviálisnak. Bécsben nem egyszerű éttermet nyitni, a bürokrácia sokkal keményebb, mint Magyarországon, és új belépőként szinte lehetetlen működési engedélyt kapni. A piac komolyan szabályozott.

Végül hosszadalmas felújítás és kivitelezés után 2017. október 31-én nyitott meg az étterem. De a 40 év nem csak a hatalmas sikerekről szól. Közel két év küzdelmes üzemeltetés után látni lehetett, hogy Budapestről irányítani egy ilyen nagy éttermet szinte lehetetlen.Egy helyi gasztronómiai csoport bevonása lett a megoldás: 2020 januárjában került sor a szerződés aláírására.

Ezzel nem csak egy nehézkes operációtól szabadult meg a Zsidai Csoport, de az akkor még nem látott, egész világra kiható Covid-járvány is eggyel kevesebb helyen sújtott le a csoportra. Az élet nagy játékos. Amit egyik nap kudarcnak élünk meg, lehet, hogy másnap már megkönnyebbülés.

Mi nagyon szerettük a Jamie Oliver’s Italian Wien éttermet, csodás art deco és a bécsi kávéházak inspirálta tereivel a legelegánsabb Jamie-étterem volt a világon.

29. Jamie's Pizzeria

2017-ben nagyon erős tempót diktáltunk, szinte az egész évet Jamie-ékkel töltöttük. A bécsi és a dél-spanyolországi nyitásokon dolgozva párhuzamosan egy másik projektet is előszítettünk, a Jamie’s Pizzeria nyitását is a Gozsdu udvarban.

Ez volt az első európai pizzeriája Jamie-nek, és igaz ugyan, hogy Indiában már működött pár éttermük, de azok eltérő koncepcióval, designnal és kínálattal mentek.

A legnagyobb kihívás és nehézség az volt, hogy Jamie-éknek sem volt erre kész receptjük, sőt, talán még félkész sem, hiszen meg szerették volna újítani és új irányt adni az egész pizzavonalnak. Mivel a lokáció nekünk már adott volt, muszáj volt a kivitelezést és a nyitást még 2017 decemberében véghezvinni.

Az addigra már több mint kétéves együttműködésből tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Jamie-éknél egy nagy központi csapat dolgozik minden fejlesztésen, új nyitáson, ráadásul most még receptúrákat, arculatot, központi éttermi visualt, mood boardokat is kellett fejleszteni. Ez Jamie szűkös rendelkezésre állását ismerve extra időt vett volna igénybe – ezért közösen arra jutottunk, hogy együtt dolgozzuk ki az egész Jamie’s Pizzeria irányt. A feladat megtisztelő volt, minden kolléga teljes mellszélességgel állt bele a munkába és többek között együtt véglegesítettük azt a pizzareceptet, amelyet most a világ össze Jamie’s Pizzeriája használ.

2017. december 12-én nyitott meg a pizzeria egy nagyon hangulatos nyitóbulival és bár a pandémia miatt 2021-ben át kellett alakítanunk és Jamie Oliver’s Dinerként újranyitni a lezárások után, örökké kedves marad a szívünkben és mindig úgy tekintünk rá, ha egy Jamie’s Pizzeria mellett megyünk el a nagyvilágban, mintha a saját „gyermekünk” lenne.

