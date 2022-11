40 év, 40 történet: a Zsidai Csoport múltja, jelene és jövője – 3. rész

10. Magyar üzleti vezetők fóruma

A most trónra lépett III. Károly személyes kezdeményezésére jött létre 1992-ben a londoni székhelyű The Prince of Wales International Business Leaders Forum magyar szervezeteként a Hungarian Business Leaders Forum (Magyar Üzleti Vezetők Fóruma). A szervezetnek 13 tagja volt, többek között Zwack Péter, Vadász Péter, Rényi Gábor és Várszegi Gábor is – 12 férfi társa mellett egyetlen nőként Zsidai Ilona.

Károly walesi herceg majdnem egy hétig Budapesten tartózkodott az alapításkor, személyesen vett részt a találkozókon – és hogy a fotókon is jól mutasson a 13 tag, mindig Ilonát ültették Károly mellé.

Károly egy nagyon fontos tanácsot adott Ilonának, melyet megfogadott és azóta is alkalmaz, mégpedig, hogy válasszon ki olyan embereket, akikre felelősséget lehet rakni és engedje meg nekik, hogy megmutassák, mi van bennük, mire képesek.

Pár évvel később Károly visszatért Budapestre, egy nagy fogadást rendeztek tiszteletére, ahol a Hungarian Business Leaders Forum tagjai is ott voltak. A bejáratban újra találkozott Ilona és Károly, Ilona meglepetésére emlékezett rá és érdeklődve kérdezte, hogy hogy van, hogy megy a vállalkozása.

Károly személyi titkára egyébként rengeteget volt Budapesten a ’90-es években, ő és Károly is nagyon szívügyüknek érezték a szervezet sorsát. Minden alkalommal a Pierrot-ban vacsorázott...

11. A Pierrot zenésze

A Pierrot-ban eleve a koncepció része volt az élő zongorazene, már a nyitáskor az első teremben volt a nagy zongora, terítővel fedve.

A Pierrot nyitása után nem sokkal Albert Aladár zongorázott esténként, majd őt Orosz János váltotta, aki egy nagyon híres zongorista volt, Los Angelesben még Elvis Presley-vel is zenélt.

A nyári időszakokban, amikor – ahogy Ilonáék hívták – Janika elment szabadságra, a mai kor egyik legismertebb zenésze, Nyári Károly ugrott be, ő viszont Svájcban dolgozott és csak nyaranta jött haza szabadságra, ezért egy idő után állandó zenészre volt szükségük.

Amikor Orosz János már olyan korba lépett, hogy nem tudott tovább a Pierrot-ban zongorázni minden este, akkor csatlakozott Sárközi József, vagy ahogy mi hívjuk, Müvcsi. A mai napig velünk van, immár 27 éve…

12. A nagy megújulás

A Pierrot 1982-es nyitása után hamar kedvelt kávéháza lett a budapesti lakosoknak és a Budapestre érkező turistáknak. Az első érdemi átalakításra 1993-ban került sor, ekkor kaptak Ilonáék engedélyt melegkonyha üzemeltetésre. Kis étlappal, nagyon szűk kínálattal indultak, a fogásokat egy kis svájci gyártmányú Bürgivel, egy kontakt grillel készítették.

Az igazi nagy átalakítás és teljes megújulás 2003-ban kezdődött. A Café Pierrot nemcsak arculatváltáson, hanem profilváltáson is átesett. Ekkor lett a kávéházból étterem, amelyre korábban nem volt lehetőség a helyiség adottságai miatt.

2003-ban az étterem alatti pince száz négyzetméterét vonták be Ilonáék a Pierrot-ba. Itt kapott helyet a megfelelő méretű konyha, tárolók, raktárak és a mosdók is, a teljes gépészetet pedig még egy szinttel lejjebb vitték. Hatalmas gépészet kellett ugyanis a Pierrot-hoz, hiszen egy műemléképületben kellett megoldani, hogy ne legyen ételszag és a fűtés is biztosított legyen az ódon falak között.

Ahogy most sem, akkor sem volt egyszerű a műemlék házak felújítása. Engedélyek kellettek a Műemlékvédelmi Hivataltól, ráadásul minden ásáshoz régészeket kellett kihívni.

Több hónapos felújítás után pontosan az Európai Unióhoz való csatlakozásunk napján, azaz 2004. május 1-jén nyitott újra a Pierrot – modern gépészettel, modern konyhával, teljes arculati megújulással, azaz új logóval és belső designnal.

Ilona így emlékezett vissza erre az időszakra: “Nagyon szerettük ezt az új Pierrot-t, de ami fontosabb, nagyon szerették a vendégek is. Kétségkívül a fénykorát élte akkor a Café Pierrot.”

13. Történeti áttekintés

40 év… De mi történt a nagyvilágban és Magyarországon 40 éve, azaz 1982-ben?

A világ összlakossága 4,3 milliárd fő.

Kína bejelenti, hogy lakossága elérte az egymilliárdot.

Meghal Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára, utódjává Jurij Andropovot választják.

Kezdetét veszi a 74 napos Falkland-szigeteki háború.

Izrael visszaadja a Sinai-félszigetet Egyiptomnak és megszállja Dél-Libanont.

Irán támadást indít Irak ellen.

Végrehajtják a világ első szívátültetését az USA-ban.

Megalakul az Adobe Inc.

Feloszlik az Abba zenekar.

Az Exxon Mobil a legértékesebb cég a világon.

A gasztronómiában nagy trend a csoki mousse és a crème brulee.

Megszületik Vilmos herceg, az Egyesült Királyság trónörököse.

Meghal Grace Kelly, Ingrid Bergman és Henry Fonda.

Világsiker lesz az Eye of the tiger, az I love rock’n roll és a Don’t you want me.

Michael Jackson kijön a Thrillerrel.

Elkezdik árulni az első CD-lejátszókat, 625 dolláros áron.

A legnézettebb mozifilm az USA-ban az Aranyoskám, az E.T. és a Rocky 3.

Debütál a Macskák musical a Broadway-en.

Amerikában a Dallas a legnépszerűbb sorozat.

Magyarországon engedélyezik, hogy évente egy alkalommal lehessen nyugati országokba utazni.

Engedélyezik, hogy magánszemélyek is vállalhassanak taxizást, árufuvarozást és autómentést.

Felavatják a Budapest Sportcsarnokot.

Magyarországot felveszik a Nemzetközi Valutaalapba.

Beindítják a Paksi Atomerőművet.

A három legnagyobb sláger a Szóljon hangosan az ének, a Homok a szélben és a Limbó hintó.

Bemutatják Gothár Péter filmjét, a Megáll az időt

14. Zsidai Roy levele

"2003. márciusában kezdtem el dolgozni a Boston Consulting Groupnál (BCG), a világ három nagy tanácsadócégének egyikénél.

Nem hiszek a szerencsében, mert szerintem minden siker mögött sok munka, lemondás, rengeteg szorgalom és kitartás van, de ott igazán szerencsésnek éreztem magam.

Utaztam, nagyszerű kollégákkal és ügyfelekkel dolgoztam nagy nemzetközi projekteken.

Nagyon sokat dolgoztam, mégis élveztem, elvégre a húszas éveiben mi mást is csinálhat egy fiatal lelkes közgazdász.

Álomkarrierem volt, mégis egyfolytában saját start-up indításán törtem a fejem, saját céget szerettem volna csinálni.

Fejben már vagy 20 IT start-upot kidolgoztam, amikor a BCG-s kollégák egyik este egészen konkrétan levezették nekem, hogy ahelyett, hogy nulláról húznék fel egy céget egy számomra ismeretlen iparágban, nekem tulajdonképpen a családi vállalkozáshoz kellene csatlakoznom, hiszen a turizmus és a gasztronómia pont az a szektor, mely a 2000-es években robbanásszerűen fejlődni fog itthon és rengeteg potenciál van benne.

Ráadásul a szüleim akkor már 20 éve nagyon sikeres éttermet vezettek, ismerik a szektort, én pedig a stratégiai gondolkozással és tudással, közgazdasági háttérrel fejleszteni tudnám.

Egyszóval azt tanácsolták, hogy nézzek a családi vállalkozásra úgy, mintha egy start-up lenne.

A konkrét pillanatra nem emlékszem, amikor a döntést meghoztam, de szüleim nagyon megdöbbentek.

Édesanyám egyáltalán nem támogatta, hogy a vendéglátásban dolgozzam, hiszen – ahogy ő mindig mondta – miért dolgoznék annyit, amennyit ők, nem ezért taníttattak amerikai egyetemeken és különben is, nekem nagyon erős corporate tapasztalatom van már, ezen a vonalon kellene maradnom.

Persze ha belegondolunk, a BCG-nél is letoltam a napi 16 órát...

Átgondoltam a barátok levezetését, és teljesen logikus lépésnek éreztem.

2006-ban kivettem egy év tanulmányi szabadságot, hogy az USA-ban a Cornell Egyetemen elvégezzek egy hotel menedzsment MBA-t. Szüleim barátja, Kiss János, akit mentoromnak tekintek, segített abban, hogy Miamiban kapjak gyakorlati munkát a Hyatt akkor nyitó boutique szállodájában – így vettem ott részt egy nagyon komoly menedzsmenttraining programban.

Az egyéves amerikai tanulmányokból hazatérve hagytam ott a BCG-t, és csatlakoztam a családi céghez tizenhat évvel ezelőtt, 2006 őszén.

Egy volt BCG-s kollégám azt írta, hogy ő már akkor megmondta, hogy nem fogok visszatérni a BCG-hez, amikor kiementem Amerikába, és milyen jól is tettem.

És milyen igaza van.

Barátsággal,

Roy"

