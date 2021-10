Erős lehűlés érkezik - keménykedni kezd az ősz

Szombat délelőtt jobbára napos idő lesz, majd a nap második felében az Alföldön délkelet, kelet felől növekedni kezd a felhőzet, és este a délkeleti határvidéken már eleredhet az eső.

Nagy területen kísérik élénk, napközben elsősorban az Észak-Alföldön erős lökések is az északkeleti szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, azonban a szélcsendes tájakon, völgyekben akár több fokkal fagypont alá is hűlhet a levegő, talajmenti fagy pedig akár több helyen is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 16 fok között alakul.

Nyitókép: Köd a Kárpátokban, az Egreshát felől fotózva a Perecsenyi járásban, Kárpátalján 2020. november 10-én. MTI/Nemes János