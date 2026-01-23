ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.55
usd:
325.99
bux:
124789.77
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő okostelefonnal a kezében este az utcán.
Nyitókép: Getty Images/d3sign

Havi ötezer forintot bukik a korlátlan mobilnetet használók fele

Infostart / MTI

Egyre többen használnak korlátlan mobilszolgáltatásokat kínáló tarifacsomagot, de az érintett fogyasztók mintegy felének valamilyen fix adatkeretes előfizetés is elég lenne – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss tanulmánya.

A 2025-ben, több mint 1000 fő bevonásával készült online kutatás szerint a lakossági számlás mobilelőfizetők mintegy fele korlátlan belföldi hanghívást, egyharmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ, sokan azonban nem mérik fel, valóban szükségük van-e limit nélküli adatcsomagra – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.

A kutatás szerint a fogyasztók első ránézésre észszerű döntést hoznak: a többet telefonálók nagyobb valószínűséggel választanak korlátlan hangcsomagot, míg a többet internetezők korlátlan mobilnetcsomagot. A tanulmány arra is rámutat, hogy

a gyakori online játék, valamint a rendszeres internetmegosztás igénye nagyban növeli annak esélyét, hogy valaki korlátlan internetcsomagra fizessen elő.

A használati szokások mellett a szolgáltatók kínálata és kedvezményei, például az új készülékvásárlással egybekötött kedvezmények is erős hatással lehetnek a választásra, ezt erősíti az is, hogy az újonnan szerződőknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást vesznek igénybe. Ez a limit nélküli tarifacsomagok arányának további növekedését vetíti előre – írták.

Az érintett válaszadók többsége úgy érzi, szüksége van a korlátlanságra: a limit nélküli hanghívást használók csupán 7 százaléka, a korlátlan mobilnetesek pedig mindössze 6 százaléka mondta azt, hogy nem használja ki a megvásárolt szolgáltatást. Ezen válaszadók döntése mögött jellemzően a különféle szolgáltatói kedvezmények és a kiszámíthatóság áll: azért választottak korlátlan csomagot, mert készülékvásárlással vagy több szolgáltatást tartalmazó csomagban kedvezőbb feltételeket kaptak, illetve azért, mert fontos számukra a váratlan kiadások nélküli eszközhasználat.

A megkérdezettek válaszaiból az is kiderült, hogy

a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: míg a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havonta csupán ötezer forintot, a korlátlan hanghívást és mobilinternetet is használók ennek csaknem háromszorosát, havi 13 ezer forintot fizetnek ki.

A kutatás rámutatott: a fogyasztók jelentős része nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, és azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, illetve mennyi mobilinternetet forgalmaznak. A számlás előfizetőknek mindössze 60 százaléka tudta fejből megmondani a havidíját, és ennél is kevesebben tudták kikeresni az elmúlt hónap hangforgalmát vagy adatforgalmát – fűzték hozzá.

Bár a felhasználók egy szűkebb csoportja ténylegesen kihasználja a limitmentes adatcsomagok nyújtotta szabadságot, a tanulmány szerint sok korlátlan csomagos előfizetőnek elég lenne valamilyen fix adatkeretes díjcsomag is.

A becslések szerint a korlátlan mobilnetet választók felének jellemzően egy 10 gigabyte-os adatkeret is elég lenne, amivel az adatfelvétel idején akár havi ötezer forintot is megtakaríthattak volna

– áll a kutatásban.

Kezdőlap    Tech    Havi ötezer forintot bukik a korlátlan mobilnetet használók fele

nmhh

nemzeti média- és hírközlési hatóság

mobilnet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás

Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni”, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent – ismertette a kormányfő.
 

Moszkva megerősítette: azonnal asztalhoz ül Kijevvel, Washington jelenlétében

António Costa: az EU-nak erősebb és több szerepet kell vállalnia Grönland védelmében

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Mégsem akarja Kanadát a Béketanácsban látni Donald Trump

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekordszintre emelkedett a Mol árfolyama

Rekordszintre emelkedett a Mol árfolyama

Jót tett a piaci hangulatnak, hogy a Grönland megszerzése kapcsán belengetett vámokat visszavonta Donald Trump, ami után szerdán és csütörtökön éles felpattanás jött az európai és amerikai tőzsdéken. Az emelkedés pénteken is folytatódhat, az ázsiai tőzsdék jellemzően emelkedtek, Európában kis pkuszban indult a kereskedés. A magyar tőzsdén a nagy sztori most a Mol, az olajcég árfolyama történelmi csúcsra emelkedett. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megmenekült a TikTok Amerikában? Kiderült, kié lesz valójában az app

Megmenekült a TikTok Amerikában? Kiderült, kié lesz valójában az app

Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's claim Nato troops avoided Afghanistan front line sparks outrage in UK

Trump's claim Nato troops avoided Afghanistan front line sparks outrage in UK

The US president says Nato troops stayed "a little off the front lines" - despite 457 UK military deaths in the conflict.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 10:21
Az első negyedévben megtörténhet a kórházak adósságrendezése
2026. január 23. 09:59
Ennyit költött a kormány a legutóbbi nemzeti konzultációra
×
×
×
×