Nyitókép: Pixabay

Itt egy „trükk”, amivel sokat spórolhatnak az autósok

Infostart

Az M1 regionális e-matricát bárki megvásárolhatja, és az M1 autópályával érintett mind a négy vármegye összes díjköteles útjára érvényes a jogosultság – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága közleményében.

Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát megvásárolni idén – mondta el Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke a közleményben.

Kifejtette: 2025-ben összesen 288 ezer darab járműre vásároltak kettőt a négy érintett vármegyei matricából, és ezen túl további 23 ezer darab járműre megvettek egy harmadikat is, 33 ezer darab járműre pedig mind a négy jogosultságot megváltották. Utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb:

féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát

– hangsúlyozta.

Hozzátette: az M1 regionális matrica érvényességi területe megegyezik a négy érintett vármegyei matrica érvényességi területével, azaz az új típusú matrica nemcsak az M1 autópályán, hanem Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatán használható. Az M1 regionális e-matrica területi hatályát bemutató térkép megtalálható nemzetiutdij.hu honlapon a Térképek menüpontban. Egy vármegyei matrica egy D1 díjkategóriájú járműre 7190 forintba kerül. Ha valaki mind a négy említett vármegyére megveszi a matricát, akkor 28 760 forintot fizet, miközben ugyanezen a területen közlekedhetne féláron is az M1 regionális matricával, mindössze 15 000 forintért.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletágának adatai szerint január 21-ig mintegy 64 ezer M1 regionális matricát vásároltak a közlekedők, 94 százalékban hazai járműre. Az új matricaterméket legnagyobbrészt, 95 százalékban D1 díjkategóriára vásárolták. A vásárlások közül bő 9,5 ezer még az elővásárlási időszakban, tavaly decemberben, 54 ezer darab pedig januárban történt – írták.

