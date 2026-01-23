ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 23. péntek
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. január 22-én
Nyitókép: InfoRádió

Palkovics László bejelentése az Arénában: kísérleti önvezető taxik jönnek Budapestre még idén

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Az év második felétől a ZalaZONE kísérleti önvezető taxiszolgáltatást indít egy taxicégen keresztül, és két önvezető járművet is meg lehet majd rendelni Budapesten – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.

A kísérletet a ZalaZONE fogja indítani. Ez már nem csak a zalaegerszegi tesztpályát működtető cég, hanem egy technológiai kutatóhely is – mondta az InfoRádióban Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Hozzátette: lezajlott az a közbeszerzési eljárás, amin keresztül megvesszük a Mobily-nak ezt a fajta felhőhöz való hozzáférését, illetve

fogunk kapni három darab autót: kettő teljesen önvezető autót, négyes szintű önvezető járművet, és egy térképező járművet.

A térképező járműnek az a jelentősége, hogy fölméri, hogyan mennek az autók Budapestre. Olyan, mint a Google-autó, de nem csak a környezetre koncentrál, hanem a forgalom résztvevőire is. És akkor utána ebbe a környezetbe helyezik be ezt a két autót – mondta.

Palkovics László úgy fogalmazott: „Nagy Elek, az iparkamara elnöke nyilatkozott egy-két héttel ezelőtt, hogy ő úgy szeretné, hogy ha a Főtaxi vagy az Uber taxi lenne az első taxivállalat, amely önvezető járműveket működtet. Beszéltem Nagy elnök úrral erről a dologról, és mindenképpen szeretnénk ebben együttműködni.

Az első két jármű, azt gondolom, az év második fele, év vége tájékán már üzembe helyeződhet Budapesten.

Nyilván először megfelelő biztonsági feltételek mellett: lesz benne egy safety driver, aki benne ül, és beavatkozik, ha bármi történik, de erre remélhetőleg nem lesz szükség, hiszen fog tudni működni magától. Tehát az év második felétől Budapesten lesz két kísérleti autonóm taxi”.

A kormánybiztos elmondta: más taxik, amiket emberi sofőr vezet, szintén bekerülnek ebbe a rendszerbe, és megnézik, hogy működhet ez, hiszen nem csak az önvezető autó képes arra, hogy elkerüljön egy balesetet, hanem ha a taxi vezetőjét informálják a mobiltelefonján keresztül ebből a felhőből, hogy „vigyázz, mert ott jön egy iskolás csoport, és a zebránál fölsorakoztak, most állj meg!” Tehát a rendszer az emberi sofőrökön keresztül is be tud avatkozni.

A kérdésre, hogy a városlakók is benne vannak-e a kísérletben, vagyis hívhatjuk-e majd ezeket az önvezető taxikat, Palkovics László azt mondta: aboszút. Egyébként nincs értelme a taxinak, ha csak magától jön-megy, úgyhogy igen.

Hozzátette: „ehhez persze kell egy taxivállalat, aminek van egy logisztikai rendszere. Nem akarok megelőlegezni senkinek semmit, hiszen ez még tárgyalásokat jelent, de ezért jók az Uber- vagy a Bolt-taxik, amik digitálisan elérhetőek, hogy ott, az ő rendszerükben lehessen rendelni ilyet. Van erre Németországban is példa, szintén ugyanezt a rendszert használják. A MOIA nevezetű Volkswagen spin-off cég már Münchenben és Hamburgban is működtet ilyenfajta taxiszolgáltatást: van benne ember által vezetett taxi is, meg van benne olyan is, amit nem ember vezet, meg lehet rendelni, oda lehet jönni, be lehet ülni”.

Ennek nyilván feltételei vannak, hiszen hogy ha nincs benne személyzet, akkor garantálni kell, hogy az utas bekapcsolja a biztonsági övet, és hogy nem kapcsolja ki időközben az övet, megfelelően használja az autót, nem teszi tönkre, ha gyerek van az autóban, akkor arra milyen módon figyelünk, tehát egy sor dolgot teljesíteni kell, de ezek, ahogy fogalmazott, máshol már megoldott ügyek. „Karácsony előtt voltam Kínában, Pekingben kipróbáltuk két taxitársaság autonóm autóit is kipróbáltuk, kellett hozzá WeChat, a hitelkártya nem működik, kaptunk egy kódot a telefonunkra, ezt beütöttük, beültünk az autóba, és elvitt bennünket oda, ahova el kellett neki vinni” – mondta az InfoRádióban Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.

Íme a teljes interjú:

Palkovics László bejelentése az Arénában: kísérleti önvezető taxik jönnek Budapestre még idén

budapest

aréna

taxi

palkovics lászló

