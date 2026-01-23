ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 23. péntek
Háború párti nővérek. A mellettük álló autón a győzelemig feliratú matrica díszeleg.
Nyitókép: Telegram

Apácákból álló kémhálózatot leplezhettek le Svédországban

Infostart

Egy fehéroroszországi apácarendről azt állítják, hogy tagjai lelkesen támogatják az ukrajnai inváziót, és szoros kapcsolatban állnak az orosz katonai hírszerzéssel, a GRU-val.

A Szent Erzsébet rend tagjai nemrég érkeztek Svédországba az ottani katolikus egyház meghívására. A nővérek kegytárgyakat árultak a híveknek, és nagyon barátságosak voltak svéd vendéglátóikkal. Csak később derült ki: az összegyűjtött pénzt Oroszországba küldték, hogy támogassák az Ukrajnai háborút.

Sőt, a Metro című brit újságnak nyilatkozó egyik svéd egyházi vezető azt is elmondta, hogy az apácákról számos olyan fényképet találtak az interneten, amelyeken ukrán területeket megszálló orosz katonákkal láthatók.

Ukrajnai életkép, orosz katonával, tankkal és apácával. Kép: Telegram
Ukrajnai életkép, orosz katonával, tankkal és apácával. Kép: Telegram

Van olyan fotó is, amin golyóálló mellényben és rohamsisakban pózol az egyik harcias szerzetesnő.

A béke és a szeretet helyett inkább a végső győzelemig tartó harcra buzdítanak az orosz Szent Erzsébet rend apácái Ukrajnában.
A béke és a szeretet helyett inkább a végső győzelemig tartó harcra buzdítanak az orosz Szent Erzsébet rend apácái Ukrajnában.

Egy másik apáca olyan felvételt posztolt, amelyen egy hatalmas „Z” betűvel ellátott orosz zászlót tart a kezében. A sárga-fekete csíkos Szent György-szalagból formázott Z betű az ukrajnai, korlátozott katonai műveletek jelképe Oroszországban.

Michael Öjermo azt mesélte a brit lapnak: kezdetben azért nem gyanakodtak a Fehéroroszországból érkező nővérekre, mert a hidegháború idején gyakran láttak vendégül diktatúrákban élő keresztényeket. Ám az is igaz, mondta, hogy „megszokott volt, ha az egykori Német Demokratikus Köztársaságból három szerzetes látogat hozzánk, akkor közülük csak ketten igazi egyházi emberek, a harmadik biztosan a kémszolgálat, a Stasi tisztje.”

Háború párti nővérek. A mellettük álló autón a
Háború párti nővérek. A mellettük álló autón a "győzelemig" feliratú matrica díszeleg. Kép: Telegram

Végül a svédeknél akkor telt be a pohár, amikor a Szent Erzsébet rend tagjai ingatlanokat próbáltak bérelni. Ám a cikk szerint csak olyan épületek érdekelték őket, amelyek feltűnően közel voltak valamelyik katonai bázishoz.

