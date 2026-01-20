ARÉNA - PODCASTOK
Aréna

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára

2026. január 20. 18:00
Varga-Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára

Audio tartalmak

2026. január 22. 11:55
Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás
2026. január 22. 11:42
Ötven százalék különbség van a két nagy párt szavazóinak értékelése között
2026. január 22. 06:00
A KRESZ-professzor értelmezte, hogyan változnak a sebességhatár és az előzés szabályai
2026. január 22. 06:00
A Könyvpercek magazin 2026. január 22-i adása
2026. január 22. 04:30
Washington rakétákat telepíthetne Grönlandra – újabb részletek a NATO-Trump alkuról
2026. január 21. 22:30
Januári rezsistopot vezet be a kormány, Kijev berendelte a magyar nagykövetet – a nap hírei
2026. január 21. 21:10
Napinfó - 2026. január 21.
2026. január 21. 20:48
Az Orvosmeteorológiai percek 2026. január 22-i adása
