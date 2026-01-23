Így alakul a Babaváró hitel törlesztője 2026-ban

A Babaváró hitel továbbra is az egyik legnépszerűbb segítség a fiatal családalapítók számára, hiszen kamatmentes, és akár önerőként is beszámítható egy lakásvásárlásnál. 2025. január 1-től életbe lépett szigorítás szerint már csak azok a házaspárok igényelhetik a hitelt, ahol a feleség még nem töltötte be a 35. életévét.

De vajon mennyit kell havonta fizetni érte, és mikor ugorhat meg drasztikusan az összeg? Íme, a legfontosabb részletek.

A leglényegesebb jó hír, hogy a jogszabály „betonbiztos” plafont szabott: a kamattámogatott időszakban (azaz az első 5 évben, vagy ha már megszületett a baba) a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg az 51 000 forintot. Ez az összeg tartalmazza a tőketörlesztést és az állami kezességvállalási díjat (0,5 százalék) is. Egy maximális, 11 millió forintos hitel és 20 éves futamidő esetén a havi induló teher körülbelül 50 417 forint.

Nem kell folyamatosan fizetni, ha bővül a család, a törlesztés felfüggeszthető:

Már a várandósság 12. hetétől kérhető a szüneteltetés 3 évre.

Ez mind az első, mind a második gyermek érkezésekor igényelhető (ikrek esetén ez akár 3+2 évre is nyúlhat).

Fontos azonban, hogy a futamidő ilyenkor kitolódik, tehát csak későbbre halasztjuk a fizetést.

A Babaváró igazi ereje ugyanakkor abban rejlik, ha több gyermek is születik a futamidő alatt, hiszen a második gyermek érkezésekor elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek érkezésekor pedig a teljes fennálló tartozást törlik, vagyis a hitel megszűnik.

Mi történik, ha nem jön a baba?

Ez a hitelkonstrukció kockázatos oldala. Ha az első 5 évben ugyanis nem születik gyermek (és nem igazolható egészségügyi ok), a „büntetés” kétlépcsős:

Vissza kell fizetni az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben (ez több millió forint lehet!). Megugrik a törlesztő: A kamatmentesség elvesztésével a havi részlet piaci kamatozásúra vált. A jelenlegi kamatkörnyezetben ez azt jelenti, hogy az 50 ezres törlesztő helyett akár 100-110 ezer forintos havi kiadással is számolni kell.

Fontos könnyítés, hogy 2025. január 10-től ha egy házaspár kicsúszik az 5 éves határidőből (és emiatt elveszíti a kamattámogatást), de 5 éven túl mégis megérkezik a baba, akkor újra érvényesíthető a kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése is. A Babaváró összességében tehát még mindig verhetetlen ajánlat, ha a családtervezés a cél. A havi 50 ezer forintos fix teher jól tervezhető, de gyermek nélkül a konstrukció könnyen egy drága személyi kölcsönné változhat.