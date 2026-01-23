ARÉNA - PODCASTOK
Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT chatbot felülete egy képernyőn.
Nyitókép: Unsplash

Bekeményít a ChatGPT: jön az életkor-ellenőrzés

Infostart

A chatbotot üzemeltető OpenAI már azt is közölte, mi alapján dönti el a rendszer, hogy valaki kiskorú-e, vagy sem.

Az OpenAI hosszas előkészítés után megkezdte az életkor-ellenőrzés globális bevezetését a ChatGPT-be – írja a vállalat közleménye alapján a 24.hu.

A ChatGPT egy életkor-előrejelzési modellt használ annak megállapítására, hogy egy fiók 18 év alatti személyhez tartozik-e. Ez több olyan jelet is figyelembe vesz, ami a felhasználó viselkedésével kapcsolatos, így például megnézi, mikor hozták létre a fiókot, a nap mely szakában van aktivitás, felméri a felhasználói adatokat, valamint azt is, hogy az illető milyen életkort adott meg.

Ha a rendszer tévesen 18 év alattinak minősít valakit, akkor a felhasználónak a Persona nevű életkor-ellenőrző platformon kell beküldenie magáról egy fotót.

A lépéssel csökkenteni szeretnék a még fejlődő korban lévők kitettségét olyasmiknek, mint például

  • az olyan népszerű kihívások, amelyek kockázatosak a kiskorúak számára,
  • szexuális, romantikus vagy erőszakos tartalmak,
  • az önkárosítás ábrázolása,
  • valamint minden olyan tartalom, amely szélsőséges szépségideálokat, egészségtelen étrendet vagy testszégyenítést mutat be.

A közelmúltban több eset is felmerült, amikor a chatbot hozzájárulhatott öngyilkosságokhoz.

Tavaly év végén például csak Kaliforniában 7 pert indítottak a ChatGPT manipulatív, öngyilkosságot támogató üzenetei miatt.

A felperesek – akik többségét az öngyilkosságot elkövető személyek családtagjai teszik ki – keresetei szerint a mesterségesintelligencia-alapú chatbottal folytatott interakciók hozzátartozóik súlyos mentális összeomlásához és halálához vezettek.

