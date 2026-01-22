Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó
Aréna
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
2026. január 22. 18:00
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
A KRESZ-professzor értelmezte, hogyan változnak a sebességhatár és az előzés szabályai
Kiderült, mit vizsgál a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése ügyében
A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor
Audio tartalmak
2026. január 22. 21:08Napinfó - 2026. január 22.
2026. január 22. 20:13Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben
2026. január 22. 19:30A Vegyesúszás magazin 2026. január 22-i adása
2026. január 22. 18:02Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”
2026. január 22. 18:00Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
2026. január 22. 16:35Új szabályokat kell megtanulniuk a motorosoknak és a rollereseknek – szabályváltozások, észrevételek a KRESZ-professzortól
2026. január 22. 15:59A Vállalatok és Piacok magazin 2026 január 22-i adása
2026. január 22. 15:17A Fővárosi Mozaik magazin 2026. január 22-i adása