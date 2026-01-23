ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 23. péntek
Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

2026. január 23. 18:00
Kovács Erik a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója

2026. január 23. 19:35
Oeconomus: már nem összeszerelő üzemként tekintenek hazánkra
2026. január 23. 19:09
Szlovákiában nő a munkanélküliség, mégis elárasztják az országot a külföldi dolgozók
2026. január 23. 18:45
Takács Péter a kórházi adósságokról: tervezett dolog volt, január végéig jöhet az első kifizetés
2026. január 23. 18:10
Palkovics László üzent azoknak, akik temetnék az autóipart
2026. január 23. 18:00
Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
2026. január 23. 17:24
Elemző a forint erősödéséről: újabb csúcsok várhatók a következő időszakban
2026. január 23. 16:04
Takács András: erős növekedés jön a Budapesti Értéktőzsdén
2026. január 23. 14:55
Equilor: három kamatvágás lehet idén, egy még a választások előtt
