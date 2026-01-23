Ahol rangot és megtiszteltetést jelent a részvétel – jön a VI. Benedek Tibor Emléktorna

Péntektől vasárnapig a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában rendezik a VI. Benedek Tibor Emléktornát, amelyen a 2020. június 18-án, 47 éves korában elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó korábbi csapatai is részt vesznek. Az U19-es korosztály számára kiírt tornára a rendező UVSE-n kívül meghívást kapott a KSI, a Honvéd, a Vasas, a Szeged, a BVSC, az olasz Pro Recco és a máltai Sliema is. A csoportkört két négyes csoportban bonyolítják le, majd keresztbe játszanak az 1-2. és a 3-4. helyezettek.

Vincze Balázs, az UVSE szakmai igazgatója az InfoRádióban azt mondta, most már bátran ki lehet jelenteni, hogy hagyománnyá vált a Benedek Tiborról elnevezett emléktorna megrendezése, és ebben reménykedtek akkor is, amikor legelőször nekiláttak a szervezésnek.

Mindenképpen egy olyan eseménnyel szerettek volna tisztelegni a háromszoros olimpiai bajnok legenda emléke előtt, amit évről évre megtartanak.

Sorozatban harmadik éve rendezik januárban a tornát, aminek elsősorban szakmai okai vannak, ugyanis az U19-es korosztályban általában január végén vagy február elején indul a tavaszi szezon, így egy héttel előtte tökéletesen beilleszkedik a felkészülési programba.

A kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó azt gondolja, a karácsonyi pihenőt, valamint az év elejei alapozást követően az emléktorna „nagyon jó erőfelmérő” arra, hogy a résztvevő csapatok éppen hol tartanak, milyen formában vannak. Idén is a legsikeresebb magyar vízilabdaklubok korosztályos csapatát hívták meg a tornára, a külföldiek közül pedig minden évben olyan együtteseket keresnek meg a szervezők, amelyek vagy Bajnokok Ligáját nyertek korábban, vagy játszott a színeikben Benedek Tibor. Az idei külföldi meghívottak közül a Pro Reccót senkinek sem kell bemutatni a vízilabda kedvelőinek körében, hiszen 11-szeres BEK/BL-győztes klubról van szó, ahol két periódusban is pólózott Benedek Tibor a pályafutása során, míg a máltai Sliemában 2006 nyarán játszott.

Vincze Balázs kiemelte, hogy idén „bezárul a kör”, ugyanis most már el lehet mondani, hogy a Benedek Tibor Emléktorna történetében

az összes olyan csapat részt vett vagy részt vesz a tornán, amelyben valaha megfordult a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi játékosa és szövetségi kapitánya.

Az elmúlt években ugyanis a Racing Roma, a KSI, az UTE és a Honvéd is szerepelt itt.

Az UVSE szakmai igazgatója szerint az emléktorna kiemelt eseménnyé vált a magyar vízilabda utánpótlásában, és úgy véli, a későbbiekben is rangot jelent majd a csapatoknak a részvétel, illetve a meghívás. Most már senkit sem kell győzködni itthon a szervezés során, hogy jöjjön el a tornára, ugyanis Benedek Tibor nevét és emlékét változatlanul hatalmas tisztelet, megbecsülés övezi. Vincze Balázs úgy fogalmazott, „inkább már tülekedés van”, évről évre egyre többen jelzik, hogy szívesen játszanának a tornán. Éppen ezért idén a korábbi évektől eltérően már nem csak korábbi BEK/BL-győztes magyar klubokat hívtak meg, hanem rendhagyó módon a BVSC-t és a Szegedet is. Utóbbi is letette a névjegyét a nemzetközi kupaporondon is, hiszen 2009-ben LEN-kupa-győztes lett.

Külföldről is nagy az érdeklődés az emléktorna iránt, de más bajnokságok versenyprogramja nem feltétlenül egyeztethető össze a magyar programmal, így ebből a szempontból nehezebb feladat a szervezés.

A VI. Benedek Tibor Emléktorna péntek délután fél 4-kor kezdődik a Honvéd–BVSC mérkőzéssel, és az egyes találkozók között, 18.15-kor tartják az ünnepélyes megemlékezést gyertyagyújtással Benedek Tiborról a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda bejáratánál. Rögtön utána játsszák a Pro Recco–UVSE rangadót. Vincze Balázs elmondta: ha már sikerült elhozni a Pro Reccót Budapestre, mindenképpen úgy szerették volna alakítani a csoportbeosztást, illetve a programot, hogy az UVSE játszhasson az olasz csapattal.

A VI. Benedek Tibor Emléktorna részletes programját itt lehet megtekinteni.

(A nyitóképen: Székely Bulcsú, Märcz Tamás, Lovas Péter, Vincze Balázs és Epres Panni a VI. Benedek Tibor Emléktorna sajtótájékoztatóján 2026. január 22-én.)