ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.92
usd:
325.14
bux:
0
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Székely Bulcsú, Märcz Tamás, Lovas Péter, Vincze Balázs és Epres Panni a VI. Benedek Tibor Emléktorna sajtótájékoztatóján.
Nyitókép: Facebook/UVSE Vízilabda – Palágyi Barbara

Ahol rangot és megtiszteltetést jelent a részvétel – jön a VI. Benedek Tibor Emléktorna

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Idén az UVSE mellett a KSI, a Honvéd, a Vasas, a Szeged, a BVSC, az olasz Pro Recco és a máltai Sliema vesz részt a tornán, amely péntek délután kezdődik. Vincze Balázs, az UVSE szakmai igazgatója az InfoRádióban elmondta: most már igazi tülekedés tapasztalható, évről évre egyre többen jelzik, hogy szívesen szerepelnének az emléktornán, ami azt jelzi, továbbra is hatalmas tisztelet, megbecsülés övezi Benedek Tibor nevét és emlékét.

Péntektől vasárnapig a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában rendezik a VI. Benedek Tibor Emléktornát, amelyen a 2020. június 18-án, 47 éves korában elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó korábbi csapatai is részt vesznek. Az U19-es korosztály számára kiírt tornára a rendező UVSE-n kívül meghívást kapott a KSI, a Honvéd, a Vasas, a Szeged, a BVSC, az olasz Pro Recco és a máltai Sliema is. A csoportkört két négyes csoportban bonyolítják le, majd keresztbe játszanak az 1-2. és a 3-4. helyezettek.

Vincze Balázs, az UVSE szakmai igazgatója az InfoRádióban azt mondta, most már bátran ki lehet jelenteni, hogy hagyománnyá vált a Benedek Tiborról elnevezett emléktorna megrendezése, és ebben reménykedtek akkor is, amikor legelőször nekiláttak a szervezésnek.

Mindenképpen egy olyan eseménnyel szerettek volna tisztelegni a háromszoros olimpiai bajnok legenda emléke előtt, amit évről évre megtartanak.

Sorozatban harmadik éve rendezik januárban a tornát, aminek elsősorban szakmai okai vannak, ugyanis az U19-es korosztályban általában január végén vagy február elején indul a tavaszi szezon, így egy héttel előtte tökéletesen beilleszkedik a felkészülési programba.

A kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó azt gondolja, a karácsonyi pihenőt, valamint az év elejei alapozást követően az emléktorna „nagyon jó erőfelmérő” arra, hogy a résztvevő csapatok éppen hol tartanak, milyen formában vannak. Idén is a legsikeresebb magyar vízilabdaklubok korosztályos csapatát hívták meg a tornára, a külföldiek közül pedig minden évben olyan együtteseket keresnek meg a szervezők, amelyek vagy Bajnokok Ligáját nyertek korábban, vagy játszott a színeikben Benedek Tibor. Az idei külföldi meghívottak közül a Pro Reccót senkinek sem kell bemutatni a vízilabda kedvelőinek körében, hiszen 11-szeres BEK/BL-győztes klubról van szó, ahol két periódusban is pólózott Benedek Tibor a pályafutása során, míg a máltai Sliemában 2006 nyarán játszott.

Vincze Balázs kiemelte, hogy idén „bezárul a kör”, ugyanis most már el lehet mondani, hogy a Benedek Tibor Emléktorna történetében

az összes olyan csapat részt vett vagy részt vesz a tornán, amelyben valaha megfordult a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi játékosa és szövetségi kapitánya.

Az elmúlt években ugyanis a Racing Roma, a KSI, az UTE és a Honvéd is szerepelt itt.

Az UVSE szakmai igazgatója szerint az emléktorna kiemelt eseménnyé vált a magyar vízilabda utánpótlásában, és úgy véli, a későbbiekben is rangot jelent majd a csapatoknak a részvétel, illetve a meghívás. Most már senkit sem kell győzködni itthon a szervezés során, hogy jöjjön el a tornára, ugyanis Benedek Tibor nevét és emlékét változatlanul hatalmas tisztelet, megbecsülés övezi. Vincze Balázs úgy fogalmazott, „inkább már tülekedés van”, évről évre egyre többen jelzik, hogy szívesen játszanának a tornán. Éppen ezért idén a korábbi évektől eltérően már nem csak korábbi BEK/BL-győztes magyar klubokat hívtak meg, hanem rendhagyó módon a BVSC-t és a Szegedet is. Utóbbi is letette a névjegyét a nemzetközi kupaporondon is, hiszen 2009-ben LEN-kupa-győztes lett.

Külföldről is nagy az érdeklődés az emléktorna iránt, de más bajnokságok versenyprogramja nem feltétlenül egyeztethető össze a magyar programmal, így ebből a szempontból nehezebb feladat a szervezés.

A VI. Benedek Tibor Emléktorna péntek délután fél 4-kor kezdődik a Honvéd–BVSC mérkőzéssel, és az egyes találkozók között, 18.15-kor tartják az ünnepélyes megemlékezést gyertyagyújtással Benedek Tiborról a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda bejáratánál. Rögtön utána játsszák a Pro Recco–UVSE rangadót. Vincze Balázs elmondta: ha már sikerült elhozni a Pro Reccót Budapestre, mindenképpen úgy szerették volna alakítani a csoportbeosztást, illetve a programot, hogy az UVSE játszhasson az olasz csapattal.

A VI. Benedek Tibor Emléktorna részletes programját itt lehet megtekinteni.

(A nyitóképen: Székely Bulcsú, Märcz Tamás, Lovas Péter, Vincze Balázs és Epres Panni a VI. Benedek Tibor Emléktorna sajtótájékoztatóján 2026. január 22-én.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Ahol rangot és megtiszteltetést jelent a részvétel – jön a VI. Benedek Tibor Emléktorna

megemlékezés

vízilabda

benedek tibor

uvse

margitsziget

pro recco

vincze balázs

hajós alfréd sportuszoda

emléktorna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Kettős mérce az európai gazdákkal szemben a Mercosur-egyezmény – mondta Papp Zsolt, az agrárkamara elnöke az InfoRádióban. Az európai parlamenti képviselők 334:324 arányban úgy döntöttek, hogy az EP az Európai Unió Bíróságához fordul az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás miatt. A jogi eljárásnak azt kell megítélnie, hogy az Európai Bizottság jogszerűen járt-e el az aláírással, illetve, hogy van-e szükség a nemzeti parlamentek ratifikációjára.

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

A japán központi bank (BoJ) változatlan szinten hagyta az irányadó kamatot pénteki döntésével, miközben megemelte a folyó és az áprilissal kezdődő új, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

The meeting between the three countries comes as both Ukraine and Russia say no peace deal can be reached until territorial issues are resolved.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 06:48
Robbie Keane nem dől a kardjába, hogy az utolsó percekben kapott gólt a Ferencváros
2026. január 23. 06:24
Hajdu János a férfi kézisek Eb-szerepléséről: csak most jön a java, lehetnek nyolcadikok, de akár elődöntősök is
×
×
×
×