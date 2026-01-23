Sok az elzárt település az ónos eső miatt: megszólalt az operatív törzs

Közleményük szerint az ország déli részén, elsősorban Baranya vármegyében ónos eső esik, többfelé elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható.

Fokozott erővel folytatódik a tűzifa kiszállítása azoknak, akik a rendkívüli hideg miatt arra rászorulnak – írták.

A törzs arra kérte az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az ónos esővel érintett területen, elindulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról a https://www.utinform.hu/ oldalon, a meteorológiai riasztásokról pedig a https://met.hu/ oldalon.

Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot - emelték ki.

Közölték azt is, hogy péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal, a Volán-járatok több tucat megállót nem érintenek.

Az ónos eső miatt átmenetileg 19 település (Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) nem érhető el busszal. További 7 település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok - tették hozzá.

Az operatív törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulók számára:

1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük.

A települési tűzifaigények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a kormány által biztosított tüzelőt a rászorulókhoz - fűzték hozzá.

Amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, a rendkívüli hidegben az állam további tűzifát biztosít - áll a közleményben.