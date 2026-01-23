ARÉNA - PODCASTOK
Az ónos eső ráfagyott egy vasúti átkelő lámpájára a XII. kerületben, a Diana utcában 2014. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Kellemetlen ismerős tér vissza – időjárás

Infostart

Nappal gyorsan olvad majd, ónos eső, fagyott eső váltja a havazást, érdemes lesz nyomon követni a veszélyjelzést.

Gyenge intenzitással, de visszatér a csapadék, ráadásul az égi áldásba szaharai por vegyül, ezért áldásnak aligha tekinthető.

Pénteken reggel többnyire erősen felhős, borult, párás időre ébredhettünk, -1 és -8 közti mélypontokkal, és volt, ahol már esett, nagyobb eséllyel az ország közepén, legfőképp hó esett.

Nappal aztán olvad majd, ónos eső, fagyott eső váltja a havazást, érdemes lesz nyomon követni a veszélyjelzést.

Továbbra is inkább északon, északkeleten valószínű havazás, másutt egyéb típusú csapadék jöhet.

A hőmérsékleti csúcs 0 fok környékén alakul.

A következő napokban is sok felhőre számíthatunk, eső fog esni, mert olvadni fog.

