Kellemetlen ismerős tér vissza – időjárás

Gyenge intenzitással, de visszatér a csapadék, ráadásul az égi áldásba szaharai por vegyül, ezért áldásnak aligha tekinthető.
Pénteken reggel többnyire erősen felhős, borult, párás időre ébredhettünk, -1 és -8 közti mélypontokkal, és volt, ahol már esett, nagyobb eséllyel az ország közepén, legfőképp hó esett.
Nappal aztán olvad majd, ónos eső, fagyott eső váltja a havazást, érdemes lesz nyomon követni a veszélyjelzést.
Továbbra is inkább északon, északkeleten valószínű havazás, másutt egyéb típusú csapadék jöhet.
A hőmérsékleti csúcs 0 fok környékén alakul.
A következő napokban is sok felhőre számíthatunk, eső fog esni, mert olvadni fog.