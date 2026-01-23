Akár tanítási szünet is elrendelhető – nagyon sokan szenvednek most légúti betegségekben

A légúti figyelőszolgálat adatai alapján több mint 45 700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a múlt héten Magyarországon, ami emelkedést jelent az előző héthez képest – mondta az InfoRádióban a helyettes országos tisztifőorvos. Galgóczi Ágnes hozzátette: légúti fertőzés tüneteivel összesen több mint 216 ezren keresték fel az egészségügyi ellátást (a részletes adatokról és a Covid-fertőzés terjedéséről itt írtunk).

Közölte azt is: a megbetegedések többsége a gyermekközösségekben, az óvodákban és az iskolákban fordul elő. A helyettes országos tisztifőorvos felhívta továbbá a figyelmet a megelőzés fontosságára: a kézhigiéné és a köhögési etikett betartására, valamint a maszkhasználat lehetőségére.

Felhívta a figyelmet, hogy aki kórházba megy látogatni, vagy aki a szociális, bentlakásos intézményben gondozott idős hozzátartozóját tláogatja, szintén ügyeljen a kézmosásra, és arra, hogy felső légúti tünetekkel ne menjen ezekbe az intézményekbe. Fontos, hogy tünetek hiányában is viseljen bent maszkot.

Az NNGYK nemcsak az orvoshoz fordulók számáról gyűjt adatokat, hanem arról is, hogy közösségekben hol fordul elő légúti megbetegedés miatti halmozódás. A harmadik héten Komárom-Esztergom, Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Veszprém vármegyéből érkezett ilyen jelentés. Az ilyesmit kötelező jelenteni akkor, ha a közösségben a 30 százalékot meghaladja a hiányzás aránya.

Mint Galgóczi Ágnes elmondta,

az iskola dönthet arról, hogy 50 százalék vagy afölötti a hiányzási arány, és a dolgozók is érintettek, akkor a néhány napos szünet elrendelésével

– így lényegében a betegek izolációjával –, illetve aztán egy fertőtlenítő takarítással meg lehet állítani a betegség terjedését, és néhány nap kihagyás után folytatódhat a tanítás.

Elmondása szerint a szokásos intézkedéseken kívül sincs most szükség másra, a sok megbetegedés ellenére sem. A gyerekek figyelmét is fel kell hívni a kézmosás fontosságára, a megfelelő zsebkendőhasználatra, a köhögés-tüsszögés – akár a koronavírus-járvány idején megismert – szabályaira. Ha a gyerek vagy a dolgozó beteg és légúti tünetei vannak, inkább maradjon otthon néhány napot és szükség esetén konzultáljon a háziorvossal, mert ha bekerül egy ilyen közösségbe a kórokozó, akkor ott könnyen el tud terjedni – figyelmeztetett.