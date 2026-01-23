ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.92
usd:
325.14
bux:
0
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Illustration of virus cells or bacteria molecule under microscope. Abstract 3d illustration corona virus cells.Pathogen respiratory influenza.
Nyitókép: Olena Teslenko/Getty Images

Akár tanítási szünet is elrendelhető – nagyon sokan szenvednek most légúti betegségekben

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint növekszik a fertőzöttek száma, az influenza és a Covid mellett más vírusok is jelen vannak. A helyettes országos tisztifőorvos arról beszélt az InfoRádióban, hogy miként lehet megakadályozni a kórokozók elterjedését egy-egy közösségben.

A légúti figyelőszolgálat adatai alapján több mint 45 700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a múlt héten Magyarországon, ami emelkedést jelent az előző héthez képest – mondta az InfoRádióban a helyettes országos tisztifőorvos. Galgóczi Ágnes hozzátette: légúti fertőzés tüneteivel összesen több mint 216 ezren keresték fel az egészségügyi ellátást (a részletes adatokról és a Covid-fertőzés terjedéséről itt írtunk).

Közölte azt is: a megbetegedések többsége a gyermekközösségekben, az óvodákban és az iskolákban fordul elő. A helyettes országos tisztifőorvos felhívta továbbá a figyelmet a megelőzés fontosságára: a kézhigiéné és a köhögési etikett betartására, valamint a maszkhasználat lehetőségére.

Felhívta a figyelmet, hogy aki kórházba megy látogatni, vagy aki a szociális, bentlakásos intézményben gondozott idős hozzátartozóját tláogatja, szintén ügyeljen a kézmosásra, és arra, hogy felső légúti tünetekkel ne menjen ezekbe az intézményekbe. Fontos, hogy tünetek hiányában is viseljen bent maszkot.

Az NNGYK nemcsak az orvoshoz fordulók számáról gyűjt adatokat, hanem arról is, hogy közösségekben hol fordul elő légúti megbetegedés miatti halmozódás. A harmadik héten Komárom-Esztergom, Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Veszprém vármegyéből érkezett ilyen jelentés. Az ilyesmit kötelező jelenteni akkor, ha a közösségben a 30 százalékot meghaladja a hiányzás aránya.

Mint Galgóczi Ágnes elmondta,

az iskola dönthet arról, hogy 50 százalék vagy afölötti a hiányzási arány, és a dolgozók is érintettek, akkor a néhány napos szünet elrendelésével

– így lényegében a betegek izolációjával –, illetve aztán egy fertőtlenítő takarítással meg lehet állítani a betegség terjedését, és néhány nap kihagyás után folytatódhat a tanítás.

Elmondása szerint a szokásos intézkedéseken kívül sincs most szükség másra, a sok megbetegedés ellenére sem. A gyerekek figyelmét is fel kell hívni a kézmosás fontosságára, a megfelelő zsebkendőhasználatra, a köhögés-tüsszögés – akár a koronavírus-járvány idején megismert – szabályaira. Ha a gyerek vagy a dolgozó beteg és légúti tünetei vannak, inkább maradjon otthon néhány napot és szükség esetén konzultáljon a háziorvossal, mert ha bekerül egy ilyen közösségbe a kórokozó, akkor ott könnyen el tud terjedni – figyelmeztetett.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Akár tanítási szünet is elrendelhető – nagyon sokan szenvednek most légúti betegségekben

betegség

influenza

galgóczi ágnes

nngyk

helyettes országos tisztifőorvos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Az Agrárkamara elnöke szerint olcsó, de hitvány mezőgazdasági tömegáru öntené el a piacunkat a Mercosur-megállapodással

Kettős mérce az európai gazdákkal szemben a Mercosur-egyezmény – mondta Papp Zsolt, az agrárkamara elnöke az InfoRádióban. Az európai parlamenti képviselők 334:324 arányban úgy döntöttek, hogy az EP az Európai Unió Bíróságához fordul az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás miatt. A jogi eljárásnak azt kell megítélnie, hogy az Európai Bizottság jogszerűen járt-e el az aláírással, illetve, hogy van-e szükség a nemzeti parlamentek ratifikációjára.

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

A japán központi bank (BoJ) változatlan szinten hagyta az irányadó kamatot pénteki döntésével, miközben megemelte a folyó és az áprilissal kezdődő új, 2026-os pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 23.)

A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

Russia, Ukraine and US to hold trilateral talks in Abu Dhabi

The meeting between the three countries comes as both Ukraine and Russia say no peace deal can be reached until territorial issues are resolved.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 07:00
Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás
2026. január 23. 05:24
Ezzel az új fogalommal is meg kell ismerkedniük itthon a sofőröknek
×
×
×
×