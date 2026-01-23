Vízilabda-Eb-elődöntő előtt – Vogel Soma: a görögök játéka fekszik nekünk, gyorsabbak vagyunk

Különleges csatában, büntetőkkel győzte le Spanyolországot a magyar férfi vízilabda-válogatott, pedig egy másodperc híján a rendes játékidőben is nyeregben érezhette magát.

Vogel Soma, a válogatott kulcsszereplőnek bizonyult kapusa szerint a legfontosabb emlék, ami az Eb-elődöntőbe jutásról döntő mérkőzésről megmarad, azok a pillanatok, amikor együtt, csapatként üvöltve biztatták egymást.

Felidézte, a Szerbia elleni vesztes mérkőzés lefújása óta azon dolgoztak, hogy újra megfelelő mentális és fizikális állapotban legyünk,

„Sokat dolgoztunk a csapat energiáin, és ez meglátszott a spanyolok elleni, keddi meccsen” – tette hozzá.

Fizikálisan már csaknem a korábbi szinten érzi magát, de erről majd akkor lehet biztosat mondani igazán őszintén, ha a következő két meccset is sikeresen zárják – ez nem mást jelentene, mint hogy a csapat Eb-t nyer Belgrádban.

Vogel Soma négy büntetőt hárított Spanyolország ellen, kettőt a rendes játékidőben, kettőt a párbajban. Nem csinált titkot belőle: készül rá.

„Ugyanúgy zajlik minden mérkőzés előtt. A kapusedző Gárdonyi Andrással és a kapustársammal, most épp Csoma Kristóffal átnézzük az ellenfél lövőit a mérkőzés előtti estén, tehát van egy statisztikánk arról, hogy ki hová szokott ott lőni nagy többségben, erre hagyatkozom, illetve ha úgy adja a megérzésem, akkor inkább a megérzésre hallgatok, de elsősorban a statisztika az, amihez nyúlok” – részletezte.

Ráadásul egy-egy ötméteres, a kimenetelétől függően nyomot hagy a védekező és a támadó csapatban is, de elmondása szerint a lefordulásból vagy nagy átlövésből szerzett gólokkal ez ugyanígy van.

Vogel Soma szerint az egész meccsen jól védekezett a csapat, és kivették a nehezen kezelhető taktikai elemeiket, nem engedték őket sokat lőni és faultokat kiharcolni, a kulcsemberek hatástalanoknak bizonyultak; „ezek azok a momentumok, amelyek igazán szerintem el tudnak bizonytalanítani egy csapatot, hogyha nincs megengedve nekik az, amit amúgy szeretnének játszani” – fejtegette a hálóőr.

Hogy a csapategységen kívül milyen fő erősségei vannak Varga Zsolt alakulatának, arról azt mondta, a küzdőszellemet feltétlenül kiemelné, amelynek köszönhetően a pokolból, ötgólos hátrányból is majdnem visszahozták az előző mérkőzést Szerbia ellen.

„Ha a szakmai oldalát nézzük, akkor pedig a sebességünk. Az, hogy egy kivédekezett támadás után tényleg nagyon veszélyesek vagyunk lefordulásból. Amikor erre sor kerül, nincs olyan csapat, amely ezt le tudja védekezni” – szögezte le.

Péntek késő délután (17.00) Görögország az ellenfél, Szerbia ezt követően Olaszországgal néz majd farkasszemet.

A görögök Vogel Soma szerint nagyon jó formában vannak, szervezettek, fegyelmezettek, jó centerekkel érkeztek, akik sok emberelőnyt tudnak kiharcolni. Ez ellen zónavédekezéssel készülnek, remélik, hogy rosszkézoldalról jönnek majd inkább a lövések – nincs balkezes a csapatban –, kapásoldalon jobbak a görög lövők. A görög stílus szerinte fekszik a magyarnak, mivel a magyarok gyorsabbak, ám biztosan nagyon kemény meccs lesz.

„Tudunk még jobban is játszani, mint a spanyolok ellen, a támadójátékunkban még mindig van, a védekezésben pedig hoznunk kell a szintet.”