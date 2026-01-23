ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.32
usd:
325.74
bux:
124605.09
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Semmelweis Egyetem

Illusztris toplistára került fel a Semmelweis Egyetem

Infostart

A világ 200 legjobb orvostudományi felsőoktatási intézménye közt szerepel a Semmelweis Egyetem, sőt még a tavalyi pozícióján is sikerült javítania.

A Times Higher Education most kiadott, 2026-os orvostudományi és egészségügyi (Medical and Health) szakterületi rangsorában a világ 102 országának 1230 egyeteme szerepel. A Semmelweis Egyetem a 176-200. hely közötti pozícióba került; húsz hellyel előrelépve 2025-ös eredményéhez képest a világ 186. legjobbja lett szakterületén – írja közleményében a felsőoktatási intézmény.

Az egyetemnek szinte mindegyik fő indikátorban sikerült erősödnie, legnagyobb mértékben a kutatási kiválóság (research quality) és az oktatás (teaching) terén, de magasabb pontszámot ért el az ipari eredmények (industry) és a kutatási környezet (research environment) mérőszámaiban is.

Sok más mellett tovább erősödött az egyetemi tudományos publikációk idézettsége, kutatásaink reputációja és kiválósága.

A folyamatos, kitartó és magas színvonalú munka lassan, de biztosan beérik. A mostani eredmény is azt mutatja, jó irányba haladunk, és egyre közelebb jutunk célunkhoz, hogy a világ 100 legjobb egyeteme közé kerüljünk – fogalmazott Merkely Béla.

„Büszkeség, hogy a listán szakterületén a Semmelweis Egyetem nemcsak országos szinten, de a kelet-közép-európai régiót nézve is a legjobb helyen áll úgy, hogy egyben a prágai Károly Egyetem után egész Európában a legnagyobb orvos- és egészségtudományi képzőhelynek számít a hallgatói létszám alapján” – jelentette ki a rektor.

A hazai, orvos- és egészségtudományi képzést biztosító egyetemek közül a Pécsi Tudományegyetem a 401-500., a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 501-600. közötti sávban található. A világranglista első három helyezettje az Oxfordi Egyetem, a Cambridge Egyetem és a Harvard.

Kezdőlap    Tudomány    Illusztris toplistára került fel a Semmelweis Egyetem

semmelweis egyetem

felsőoktatás

egészségügy

orvostudomány

toplista

legjobb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

A davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács. A szervezet hatásköre messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen, és a jövőben a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője az InfoRádióban.
 

António Costa: az EU-nak erősebb és több szerepet kell vállalnia Grönland védelmében

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Mégsem akarja Kanadát a Béketanácsban látni Donald Trump

Volodimir Zelenszkij: a területi kérdéseket is megvitatjuk

Volodimir Zelenszkij: a területi kérdéseket is megvitatjuk

Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos területi kérdéseket is meg fogják vitatni az Abu-Dzabiban pénteken és szombaton tartandó háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokon - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
 

Moszkva megerősítette: azonnal asztalhoz ül Kijevvel, Washington jelenlétében

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

Orbán Viktor az EU-csúcs helyszínén: atombomba jellegű mellbe rúgás

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sínrepedés okozhatta az egyik legsúlyosabb európai vonatbalesetet

Sínrepedés okozhatta az egyik legsúlyosabb európai vonatbalesetet

A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló hatóság előzetes jelentése szerint a múlt vasárnapi, dél-spanyolországi nagysebességű vonatbalesetet feltehetően egy, már a szerelvény érkezése előtt kialakult sínrepedés okozta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos játékos távozik a Unitedtől: túl magas a fizetése, nem hosszabbíthat Casemiro

Fontos játékos távozik a Unitedtől: túl magas a fizetése, nem hosszabbíthat Casemiro

A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's claim that Nato troops avoided Afghanistan front line sparks outrage in UK

Trump's claim that Nato troops avoided Afghanistan front line sparks outrage in UK

Veterans and bereaved families call the comments insulting and wrong, with a government minister labelling them "deeply disappointing".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 12:32
Struktúraátalakítás: úgy tűnik, maradhat a TikTok az Egyesült Államokban
2026. január 23. 10:44
Havi ötezer forintot bukik a korlátlan mobilnetet használók fele
×
×
×
×