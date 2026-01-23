Struktúraátalakítás: úgy tűnik, maradhat a TikTok az Egyesült Államokban

A TikTok tulajdonosa, a ByteDance megegyezett egy amerikai többségi tulajdonú vegyesvállalat létrehozásáról, amivel az alkalmazás amerikai betiltásának az elkerülése a legfőbb cél – írja a 444.hu a Reuters beszámolója alapján.

Az új cég neve TikTok USDS Joint Venture lett, és a hírek szerint az amerikai felhasználók adatait, az alkalmazást és a tartalomajánló algoritmust kezeli majd, miközben a kínai ByteDance-nek is lesz 19,9 százalékos tulajdonrésze. A mostani megállapodás évek óta húzódó politikai, nemzetbiztonsági és jogi vitákat zárhat le. Az Egyesült Államokban jelenleg körülbelül 200 millió felhasználója van a TikToknak.

A konstrukció szerint amerikai és nemzetközi befektetők birtokolják a vállalat 80,1 százalékát. Az irányító befektetők között található az Oracle, a Silver Lake és az MGX. A megállapodást amerikai kormányzati források szerint az Egyesült Államok és Kína is jóváhagyta.

A vegyesvállalat fogja üzemeltetni a TikTok amerikai alkalmazását.

Donald Trump támogatja a vegyesvállalat létrehozását, és szerinte a megállapodás megfelel a 2024-ben elfogadott, vagyonleválasztást előíró törvénynek. Az amerikai elnök korábban kijelentette: a TikTok fontos szerepet játszott politikai sikereiben, és egyértelműen az alkalmazás amerikai működésének megőrzését tűzte ki célként.

A TikTok üzemeltetői megerősítették: az amerikai felhasználói adatokat és az algoritmust az Oracle amerikai felhőinfrastruktúrájában fogják tárolni és védeni, a tartalomajánló rendszert pedig kifejezetten amerikai adatokon tanítják és frissítik majd. A bevételtermelő üzletágak (hirdetések, e-kereskedelem) viszont egy külön, teljes egészében a ByteDance tulajdonában lévő egységhez kerülnek, így a kínai cég megtartja a pénzügyi kontrollt.