Megfagyott két férfi Budapesten

Halálra fagyott két férfi Csepelen, a Gubacsi hídnál. Lapértesülés szerint egy 51 és egy 55 éves férfi holttestét találták meg a Gubacsi híd közelében lévő Parti sétányon. Információink szerint egy hajléktalan társuk tudott arról, hogy kihűlés veszélye fenyegeti a két férfit, de nem segített rajtuk.

A BRFK sajtóosztálya az üggyel kapcsolatos megkeresésre reagálva azt válaszolta, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja és a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a halálesetek körülményeit – írja a 24.hu.

Hozzátették, hogy a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatott ki és őrizetbe vett egy férfit.