2026. január 23. péntek
takaróba burkolózó személy
Nyitókép: Pixabay

Megfagyott két férfi Budapesten

Infostart

Halálra fagyott két hajléktalan Budapesten, a Parti sétányon találtak rájuk.

Halálra fagyott két férfi Csepelen, a Gubacsi hídnál. Lapértesülés szerint egy 51 és egy 55 éves férfi holttestét találták meg a Gubacsi híd közelében lévő Parti sétányon. Információink szerint egy hajléktalan társuk tudott arról, hogy kihűlés veszélye fenyegeti a két férfit, de nem segített rajtuk.

A BRFK sajtóosztálya az üggyel kapcsolatos megkeresésre reagálva azt válaszolta, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja és a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a halálesetek körülményeit – írja a 24.hu.

Hozzátették, hogy a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatott ki és őrizetbe vett egy férfit.

Kezdőlap    Belföld    Megfagyott két férfi Budapesten

budapest

halál

fagyás

hideg idő

Szakértő: a Béketanács a viták globális rendezési fórumává válhat

A davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács. A szervezet hatásköre messze túlmutathat a gázai háború utáni rendezésen, és a jövőben a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértője az InfoRádióban.
 

Választások előtt robbanthatnak a lakásvásárlók: intenzív kereslet várható

Az idei sem lesz eseménytelen év a lakáspiacon, tavasszal ismét intenzív kereslet fogja jellemezni a szektort, mert a választások előtt sokan élhetnek majd a jelenleg kínálkozó lehetőségekkel – írja közleményében az Otthon Centrum. Bár idén sem várható érdemi árcsökkenés, a lakásépítések felfutásával bővülő kínálat csillapíthatja az áremelkedés ütemét.

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.

Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Veterans and bereaved families call the comments insulting, as the prime minister's spokesperson says "we are incredibly proud of our armed forces."

