Svájccal nézünk farkasszemet, miközben a görögökkel is – sport a tévében

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni”, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent – ismertette a kormányfő.