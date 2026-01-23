ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 23. péntek
José María Chema Rodríguez Vaquero, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság negyeddöntőjében játszott Magyarország-Dánia mérkőzésen a stockholmi Tele2 Arénában 2023. január 25-én. A magyar válogatott 40-23-ra kikapott.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Svájccal nézünk farkasszemet, miközben a görögökkel is – sport a tévében

Infostart / MTI

Némileg ütközik a férfi vízi- és kézilabda-Eb magyar meccse. Mutatjuk a pénteki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

15.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Izland-Horvátország

18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Svájc-Magyarország

20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Szlovénia-Svédország

Duna World

17.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Magyarország-Görögország

20.30: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Szerbia-Olaszország

Sport 2

13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Fribourg-Lugano

Eurosport 1

15.45: Síugrás, férfi világbajnokság, Oberstdorf

18.00: Sílövészet, világkupa, női 10 km, Nove Mesto

Eurosport 2

11:00: Alpesisí, világkupa, férfi szuperóriás-műlesiklás, Kitzbühel

13.15: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz, férfi és női verseny, Veysonnaz

14.30: Sífutás, világkupa, férfi és női csapatsprint, Goms

22.00: Golf, PGA Tour The American Express, 2. nap

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Elche

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-Hamburg

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Pisa

kézilabda

vízilabda

sportműsor

