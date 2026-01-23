Svájccal nézünk farkasszemet, miközben a görögökkel is – sport a tévében

M4 Sport
15.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Izland-Horvátország
18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Svájc-Magyarország
20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, Szlovénia-Svédország
Duna World
17.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Magyarország-Görögország
20.30: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Szerbia-Olaszország
Sport 2
13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, alapszakasz, Fribourg-Lugano
Eurosport 1
15.45: Síugrás, férfi világbajnokság, Oberstdorf
18.00: Sílövészet, világkupa, női 10 km, Nove Mesto
Eurosport 2
11:00: Alpesisí, világkupa, férfi szuperóriás-műlesiklás, Kitzbühel
13.15: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz, férfi és női verseny, Veysonnaz
14.30: Sífutás, világkupa, férfi és női csapatsprint, Goms
22.00: Golf, PGA Tour The American Express, 2. nap
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Elche
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-Hamburg
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Pisa