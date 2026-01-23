ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 23. péntek
Egy fenyőfa jéggel borított ágai ónos eső után.
Nyitókép: Unsplash

Hiába enyhül az idő, sajnos ónos eső fenyeget

Infostart

A HumgaroMet az ország jelentős részére kiadta a riasztást vagy a figyelmeztetést az ónos eső miatt. A hőmérséklet az elmúlt hetekhez képest sokat enyhül, ezt délnyugaton lehet majd a leginkább érezni.

Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű, délebbre akár hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. Az északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó – írja pénteki előrejelzésében a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat elsőfokú, citromsárga riasztást és figyelmeztetést adott ki ónos eső miatt.

A riasztás az észak-keleti területekre vonatkozik, a figyelmeztetés pedig Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyékre.

A keleties szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A napi legmagasabb hőmérséklet 0 és +1 Celsius-fok között alakulhat, északnyugaton viszont ennél hidegebbre, délnyugaton pedig enyhébb időre lehet számítani.

