Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

„Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút” – írja Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek közzétett üzenetében a Facebookon, hozzátéve: „ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár.”

Íme a magyar kormányfő üzenete: