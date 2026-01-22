Kihúzták a lottószámokat: elképesztő, hány milliárdot lehet nyerni a következő három napban

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:
- 7 (hét)
- 12 (tizenkettő)
- 19 (tizenkilenc)
- 26 (huszonhat)
- 35 (harmincöt)
- 42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 358 485 forint;
- 4 találatos szelvény 1238 darab, nyereményük egyenként 7240 forint;
- 3 találatos szelvény 20 305 darab, nyereményük egyenként 2760 forint.
A Szerencsejáték Zrt. honlapja szerint így már
1,935 milliárd forint lesz a főnyeremény a következő húzáson, vasárnap – de ez szinte „semmi” a másik két lottóhoz képest: pénteken az Eurojackpot főnyereménye 20 milliárd forint, szombaton pedig az ötöslottón 3,778 milliárd forintot ér a telitalálatos!