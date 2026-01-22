ARÉNA - PODCASTOK
hatos lottó hatoslottó
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Kihúzták a lottószámokat: elképesztő, hány milliárdot lehet nyerni a következő három napban

Infostart / MTI

Megint nem volt telitalálatos a hatos lottón, így már csaknem 2 milliárd a főnyeremény – de a másik két lottóval még ennél is sokkal többet lehet nyerni!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:

  • 7 (hét)
  • 12 (tizenkettő)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 26 (huszonhat)
  • 35 (harmincöt)
  • 42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 358 485 forint;
  • 4 találatos szelvény 1238 darab, nyereményük egyenként 7240 forint;
  • 3 találatos szelvény 20 305 darab, nyereményük egyenként 2760 forint.

A Szerencsejáték Zrt. honlapja szerint így már

1,935 milliárd forint lesz a főnyeremény a következő húzáson, vasárnap – de ez szinte „semmi” a másik két lottóhoz képest: pénteken az Eurojackpot főnyereménye 20 milliárd forint, szombaton pedig az ötöslottón 3,778 milliárd forintot ér a telitalálatos!

nyerőszámok

hatos lottó

szerencsejáték zrt

