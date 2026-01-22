Kétéltűvel mérték végig a Balaton jegét, érdemes és tanulságos volt – videó, képek

2016-2017 óta nem fagyott be úgy a Balaton, mint most.

A vízimentők (VMSZ) most úgy döntöttek, egy különleges, főként Florida mocsaras vidékein használt kétéltűvel mennek egy nagy kört a tavon, és közben méréseket végeznek a jégen.

Mint a HungaroMet beszámolójából kiderül, 2011-ben és 2017-ben volt utoljára jégfelméséri lehetőség, most megint volt, méghozzá szerdán.

A VMSZ elnökének, Bagyó Sándornak a kormányzásával jelent meg a berendezés a HungaroMet Nonprofit Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriumánál. A zúzmarás ködben és -7 fokos léghőmérsékleten vette kezdetét a mérési sorozat. Az Obszervatóium előtt mért 15 cm vastagságú, ráfagyott hóval borított jeget negyed vízen mért 12 cm vastagságú jóval simább jég követte.

Körülbelül félvízen feltűnt egy nagyon hosszan elhúzódó északkelet-délnyugat irányba futó közel 10-15 méter széles sáv, amely nem is bírta el a mocsárjárót, recsegve szakadt be alatta.

Miután a jármű a vékonyjeges sávból kitolta magát, újabb mérés következett. A jégtábla vastagsága ezúttal 14 centi volt, ez a viszonylag vastag tábla nyíródott el és az újrafagyott törésvonalban volt mindössze néhány centi vastag a jég. Ha tehát valaki a déli partról indult volna a túlsó oldal felé, akkor ezen a vékonyan újrafagyott nyiladékon már nem tudott volna átkelni.

Tovább haladva északi irányba nagyon sima, de a jármű alatt többször megrepedő, 11 centi vastag jégmező következett. A párás, ködös horizontból kibontakozó alsóörsi dombokhoz közeledve egy hosszan elhúzódó, megközelítőleg 150-200 méter széles nyílt vízi hasadékvonal jelent meg, amelyet két oldalról 11 centi vastag jégréteg határolt. Ez az Alsóörs-Káptalanfüred-Kenese vonalig húzódó) törésvonal végleg elvágta az északi part menti jeget a nyíltvízi jégtől. A kétéltű jármű így ismét hajóként üzemelt, majd az északi part közeli jégre felküzdve magát érte el az alsóörsi kikötőt.

Összességében a HungaroMet mérése alapján elmondható, hogy bár a Balatont meghatározóan összefüggő jégtakaró borította, a jégen való gyalogos átkelésre a keleti medence alapvetően alkalmatlan volt.

A nyugati medence méréseiről egyelőre egy videó áll rendelkezésre – ez amiatt lesz fontos, hogy ha esetleg mégis megtartják, akkor itt lesz hétvégén a Balaton-átcsúszás, de erről később adnak tájékoztatást: