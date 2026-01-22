ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.86
usd:
326.98
bux:
123792.39
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Balaton jege 2026. január 21-én
Nyitókép: VMSZ

Kétéltűvel mérték végig a Balaton jegét, érdemes és tanulságos volt – videó, képek

Infostart

Hiába van nagy területen 15 centi vastag jégpáncél, a járgány haladása közben egyszer csak még a 11 centis jég is beszakadt, és akkor csónakként haladt tovább. További tanulságok a keleti medencéből, videó a nyugatiból.

2016-2017 óta nem fagyott be úgy a Balaton, mint most.

A vízimentők (VMSZ) most úgy döntöttek, egy különleges, főként Florida mocsaras vidékein használt kétéltűvel mennek egy nagy kört a tavon, és közben méréseket végeznek a jégen.

Mint a HungaroMet beszámolójából kiderül, 2011-ben és 2017-ben volt utoljára jégfelméséri lehetőség, most megint volt, méghozzá szerdán.

A VMSZ elnökének, Bagyó Sándornak a kormányzásával jelent meg a berendezés a HungaroMet Nonprofit Zrt. Siófoki Viharjelző Obszervatóriumánál. A zúzmarás ködben és -7 fokos léghőmérsékleten vette kezdetét a mérési sorozat. Az Obszervatóium előtt mért 15 cm vastagságú, ráfagyott hóval borított jeget negyed vízen mért 12 cm vastagságú jóval simább jég követte.

Körülbelül félvízen feltűnt egy nagyon hosszan elhúzódó északkelet-délnyugat irányba futó közel 10-15 méter széles sáv, amely nem is bírta el a mocsárjárót, recsegve szakadt be alatta.

Miután a jármű a vékonyjeges sávból kitolta magát, újabb mérés következett. A jégtábla vastagsága ezúttal 14 centi volt, ez a viszonylag vastag tábla nyíródott el és az újrafagyott törésvonalban volt mindössze néhány centi vastag a jég. Ha tehát valaki a déli partról indult volna a túlsó oldal felé, akkor ezen a vékonyan újrafagyott nyiladékon már nem tudott volna átkelni.

Tovább haladva északi irányba nagyon sima, de a jármű alatt többször megrepedő, 11 centi vastag jégmező következett. A párás, ködös horizontból kibontakozó alsóörsi dombokhoz közeledve egy hosszan elhúzódó, megközelítőleg 150-200 méter széles nyílt vízi hasadékvonal jelent meg, amelyet két oldalról 11 centi vastag jégréteg határolt. Ez az Alsóörs-Káptalanfüred-Kenese vonalig húzódó) törésvonal végleg elvágta az északi part menti jeget a nyíltvízi jégtől. A kétéltű jármű így ismét hajóként üzemelt, majd az északi part közeli jégre felküzdve magát érte el az alsóörsi kikötőt.

Összességében a HungaroMet mérése alapján elmondható, hogy bár a Balatont meghatározóan összefüggő jégtakaró borította, a jégen való gyalogos átkelésre a keleti medence alapvetően alkalmatlan volt.

A nyugati medence méréseiről egyelőre egy videó áll rendelkezésre – ez amiatt lesz fontos, hogy ha esetleg mégis megtartják, akkor itt lesz hétvégén a Balaton-átcsúszás, de erről később adnak tájékoztatást:

Kezdőlap    Belföld    Kétéltűvel mérték végig a Balaton jegét, érdemes és tanulságos volt – videó, képek

jég

balaton

vmsz

bagyó sándor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben

Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben

A világgazdaság egy tartósan bizonytalan, geopolitikailag fragmentált, de technológiailag dinamikus korszakba lépett. Ebben a környezetben a befektetők számára a kulcsszó a diverzifikáció, a geopolitikai kockázatok tudatos kezelése és annak felismerése, hogy a globális növekedés motorjai egyre inkább regionális és tematikus alapon szerveződnek újra – mondta el előadásában Annalisa Usardi, az Amundi Investment Institute vezető közgazdásza a cég csütörtöki sajtóeseményén. A szakértő szerint meglepetésre idén két kamatvágást is végrehajthat az Európai Központi Bank, és izgalmas lehetőségek vannak az európai részvénypiacokon. Más meglepetéseket is vár az euróövezettől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?

Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?

A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 12:45
25 év után vádat emeltek a Till Tamás‑gyilkosság ügyében
2026. január 22. 11:55
Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás
×
×
×
×