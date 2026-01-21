Pető Attila kreszprofesszor

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó
2026. január 21. 18:00
2026. január 22. 11:55Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás
2026. január 22. 11:42Ötven százalék különbség van a két nagy párt szavazóinak értékelése között
2026. január 22. 06:00A KRESZ-professzor értelmezte, hogyan változnak a sebességhatár és az előzés szabályai
2026. január 22. 06:00A Könyvpercek magazin 2026. január 22-i adása
2026. január 22. 04:30Washington rakétákat telepíthetne Grönlandra – újabb részletek a NATO-Trump alkuról
2026. január 21. 22:30Januári rezsistopot vezet be a kormány, Kijev berendelte a magyar nagykövetet – a nap hírei
2026. január 21. 21:10Napinfó - 2026. január 21.
2026. január 21. 20:48Az Orvosmeteorológiai percek 2026. január 22-i adása