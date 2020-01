Ebből nagy baj lehet, figyelmeztetnek a gyógyszertárak

Évről évre nő a háztartási gyógyszerhulladék mennyisége, az elmúlt 10 évben több mint 2500 tonnát gyűjtött be a lakossági szelektív gyógyszerhulladék begyűjtését végző nonprofit cég. Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai elnöke szerint ennek az az oka, hogy egyre több ember figyel oda a környezetére, egyre többen értesülnek a gyógyszerhulladék-gyűjtő rendszer működéséről. Mégis van némi bizonytalanság abban, hogy mit, hogyan és hova vihetünk, pedig ha rosszul csináljuk, az nagyon veszélyes lehet. A szakember a Pénzcentrumnak egyebek között arról beszélt, hogy a jogszabályi rendelkezések értelmében

az összes lejárt, nem szükséges vagy már nem felhasználható készítmény gyógyszerhulladéknak számít, amit szelektíven kell gyűjteni. Ez alól nincsen kivétel.

Nem mindent lehet a gyógyszertárakban leadni

A jogszabály kétféle gyógyszerhulladékot különböztet meg. Az egyik típusba az egyszerűbb készítmények tartoznak, mint például a tabletták, kapszulák, szirupok, kenőcsök és hasonló készítmények. A másik típusba azok a készítmények tartoznak, melyek használata során fennáll a sérülés veszélye, mint például az injekciós tűk és fecskendők, valamint az infúziós szerelékek esetében.

Ezeket a veszélyes hulladékokat szintén szelektíven kell gyűjteni, és az erre szolgáló gyűjtőhelyen kell őket leadni, erről érdemes a legközelebbi kórháznál vagy szakrendelőnél érdeklődni.

Országszerte összesen 4166 gyűjtőponton, csaknem 2300 patikában, és számos más gyógyszerárusító helyen, például benzinkutaknál találhatók meg azok a zöld konténerek, amelyekbe a háztartásban keletkezett, lejárt szavatosságú vagy feleslegessé vált gyógyszereket le lehet adni. A legfontosabb kérés ilyenkor a betegek felé, hogy

soha ne tegyenek törött üveget, illetve injekciós tűt, valamint infúziós szereléket a kidobandó gyógyszerek közé, mert ezek könnyen sérüléseket okozhatnak.

A szennyezett tűk szúrása miatt fennáll a fertőzés kockázata, ezért mindig nagyon komolyan kell venni ezeket az eseteket.

A szakember arról is beszélt, hogy a nagy mennyiségű gyógyszerhulladékot a vényköteles gyógyszerek adják, épp ezért fontos, hogy amennyire csak lehet a gyógyszerek helyes alkalmazása mellett figyeljünk arra is, hogy ne halmozzunk fel belőlük feleslegesen sokat. Ez a környezetünk védelme mellett a gyógyszerellátás szempontjából is fontos, hiszen a fel nem használható támogatott készítmények esetében nem csak a készítmények vesznek el, hanem a hozzájuk adott támogatás is kárba vész.

Nyitókép: Pexels