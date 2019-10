Sok embernek meggyűlt a baja a telefonjával a legutóbbi frissítés óta

Érkeznek a panaszok az Apple fórumára és a Twitterre azzal kapcsolatban, hogy a frissítés után nem lehet telefonálni az iPhone-nal, ugyanis egy percen belül megszakad a hívás, de van, akinél bejövő hívás esetén nem szól a csengőhang. Néhány esetben a hálózat alaphelyzetbe állítása segíthet (Beállítások/Általános/Alaphelyzetbe állítás/Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása) - írja a HVG.

Ennél is többen panaszkodnak arra, hogy a frissítés letöltése óta komoly gondjaik vannak az akkumulátorral,

ami a telefon használata nélkül is sokat veszít a töltöttségből rövid idő alatt. Még olyan esetről is beszámoltak, amiben a feltöltött telefon töltöttsége 5 perc alatt esett 25 százalékra. Elsősorban a régebbi iPhone-modellek (iPhone 6S, iPhone SE) érintettek, de a panaszkodók között iPhone 7- és X-tulajdonosok is vannak.

Volt, aki a helymeghatározó szolgáltatások kikapcsolásával (vagy az operációs rendszer általi használatának korlátozásával) orvosolta a gondot, más az optimalizált akkumulátor-töltés funkció kikapcsolását, illetve a háttérben történő frissítések letiltását javasolja.

Időközben az Apple kiadta az iOS 13.1.3-as verzióját, amely már kijavítja a csengőhang elmaradását, azonban az akkumulátorprobléma megoldásáról nincs benne szó.

