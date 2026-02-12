ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 12. csütörtök
Concept of stock market, economy, investment crash.
Nyitókép: jayk7 / Getty Images

Korányi G. Tamás: szokatlanul nagyot csökkent a maginfláció

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Meglepetés volt a 2,1 százalékos januári inflációs adat, az elemzők ugyanis 2,3 százalékot vártak – mondta az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő.

Emlékeztetett, hogy decemberben még 3 százalék fölött volt az adat. Azt is kifejtette, hogy az MNB inflációs célja 2 százalékos, plusz-mínusz egy százalék toleranciasávval. Most először sikerült öt év óta 3 százalékon belül tartani az inflációt, ráadásul szignifikánsan.

„Nagyon rég láttunk ilyet”

– értékelte a helyzetet a tőzsdei szakértő.

Hangsúlyozta, hogy az elemzők inkább a maginflációra figyelnek, amely a decemberi 3,8 százalékról januárra 2,7 százalékra csökkent. Ez egy hónap alatt szokatlanul nagy ütemű csökkenést jelent.

Mindeközben felveti a kérdést, hogy csökkentsék-e a 2024 szeptembere óta 6,5 százalékos jegybanki alapkamatot, amely viszont a forinterősödés elsődleges oka – tette hozzá Korányi G. Tamás. Az erős forint ugyanakkor a magyar külkereskedelmi mérleget, az exportot nehezíti.

A tőzsdei szakértő hozzátette, a február végi MNB-ülésen fel fog merülni az alapkamat-csökkentés,

az elemzők arra számítanak, hogy 0,25 százalékponttal vinnék lejjebb az alapkamat szintjét, de egyesek 0,5 százalékpontos vágást is elképzelhetőnek tartanak. Amennyiben az infláció ilyen alacsony marad, nyár elején egy újabb kamatcsökkentés is elképzelhető lehet.

Az év közepére, második felére 5,5 százalékos alapkamattal számolnak, ez jó a részvényeknek, és jó az exportőröknek. Jelenleg viszont a dollár-forint árfolyam a 316-os szintről 320 forintosra nőtt, az euró-forint árfolyam pedig a 377-es szintről 380 fölé emelkedett – ismertette a tőzsdei szakértő.

Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Élő adás Legfrissebb hírek
Ráijesztettek a forintra az inflációs adat után, de jött az irányváltás

Ráijesztettek a forintra az inflációs adat után, de jött az irányváltás

Az éjszakai és kora reggeli kereskedésben érezhetően átrendeződtek az erőviszonyok a devizapiacon: a jen látványos erősödése nyomás alá helyezte a dollárt, miközben az euró/dollár kereszt inkább korrekciós fázisba lépett. A forintárfolyamot két napi adatközlés is erősen befolyásolhatja: a vártnál alacsonyabb januári inflációs adatok miatt már reggel megkapta a magyar deviza az első ütéseket, míg délután az amerikai munkaerőpiaci statisztikák miatt jöhet átrendeződés a devizapiacokon.

Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról

Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról

A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

