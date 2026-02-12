Korányi G. Tamás: szokatlanul nagyot csökkent a maginfláció

Emlékeztetett, hogy decemberben még 3 százalék fölött volt az adat. Azt is kifejtette, hogy az MNB inflációs célja 2 százalékos, plusz-mínusz egy százalék toleranciasávval. Most először sikerült öt év óta 3 százalékon belül tartani az inflációt, ráadásul szignifikánsan.

„Nagyon rég láttunk ilyet”

– értékelte a helyzetet a tőzsdei szakértő.

Hangsúlyozta, hogy az elemzők inkább a maginflációra figyelnek, amely a decemberi 3,8 százalékról januárra 2,7 százalékra csökkent. Ez egy hónap alatt szokatlanul nagy ütemű csökkenést jelent.

Mindeközben felveti a kérdést, hogy csökkentsék-e a 2024 szeptembere óta 6,5 százalékos jegybanki alapkamatot, amely viszont a forinterősödés elsődleges oka – tette hozzá Korányi G. Tamás. Az erős forint ugyanakkor a magyar külkereskedelmi mérleget, az exportot nehezíti.

A tőzsdei szakértő hozzátette, a február végi MNB-ülésen fel fog merülni az alapkamat-csökkentés,

az elemzők arra számítanak, hogy 0,25 százalékponttal vinnék lejjebb az alapkamat szintjét, de egyesek 0,5 százalékpontos vágást is elképzelhetőnek tartanak. Amennyiben az infláció ilyen alacsony marad, nyár elején egy újabb kamatcsökkentés is elképzelhető lehet.

Az év közepére, második felére 5,5 százalékos alapkamattal számolnak, ez jó a részvényeknek, és jó az exportőröknek. Jelenleg viszont a dollár-forint árfolyam a 316-os szintről 320 forintosra nőtt, az euró-forint árfolyam pedig a 377-es szintről 380 fölé emelkedett – ismertette a tőzsdei szakértő.