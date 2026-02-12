ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
A drónnal készült képen a mátraszentistváni Sípark 2026. január 2-án. A tartós hideg beköszöntével a vadonatúj, energiahatékony hóágyúknak köszönhetõen extra fokozatra kapcsolt a hógyártás és már több pálya is megnyílt a Síparkban, ahol január 2-án és 3-án hosszabbított nyitva tartás és lámpafényes esti síelés is várja a síelõket.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

A tél már nem elég: nagy változások a Mátrában

Infostart / MTI

Új négyüléses felvonóval és új sípályákkal bővül idén a Mátraszentistváni Sípark mintegy 1,5 milliárd forintos beruházással – mondta György Bence, a sípark kommunikációs tanácsadója a síparkban tartott sajtóbejáráson, hozzátéve: az új felvonó elemei már megérkeztek Ausztriából, a beruházás a még szükséges engedélyek kiadásának függvényében év végére befejeződik.

Az idén 21 éves sípark folyamatosan fejleszt, a beruházások a kormány által 2021-ben elfogadott Mátra Térségi Aktív Turisztikai Stratégia alapján, saját forrásból valósulnak meg – közölte György Bence. A sípark 100 százalékban magyar családi tulajdonban van, és tudatosan a családokra, a síoktatásra, valamint a versenysport utánpótlás-nevelésére épít.

Kialakítanak egy másfél kilométeres, a hazai hegyekben kiemelkedően hosszú családi sípályát izgalmas nyomvonallal, duplájára növelik a síoktató területet és új lehetőséggel várják majd a szánkósokat is. Nyárra elkészül az alpesi játszótér, meglepetés élményelemekkel és létrehoznak egy hegyikerékpár-pályát – ismertette a sípark kommunikációs tanácsadója. Tájékoztatása szerint a már megkezdett fejlesztéssel párhuzamosan

elkezdődik a síközpont négy évszakossá alakítása,

így a jelenleg csak a télre korlátozódó, átlagosan 2,5-3 hónapos turisztikai szezont 10 hónaposra lehet növelni a Felső-Mátrában. Megvalósul a víztározó kapacitás bővítése is, így a nagy esőzéskor keletkező többlet csapadékvizet a tározókban elraktározzák – részletezte a fejlesztéseket a tanácsadó.

Kalcsó Benedek, a sípálya műszaki vezetője arról tájékoztatott, hogy az idei szezon elején 15 új hóágyút szereztek be, így már 46 hóágyúval képesek a 10 hektáros területen lévő pályákat 3-4 nap alatt hóval befedni, kedvező, legalább mínusz 2,5 fokos idő esetén. Négy víztározóból használnak vizet a hóágyúkhoz, amelyek zárt rendszert alkotnak, a hóolvadékot összegyűjtve visszapumpálják a rendszerbe – ismertette.

A sípálya biztonságáért felelős szakembereket a február 10-i Nemzetközi Símentő Nap (International Ski Patrol Day) alkalmából a Mátraszentistváni Sípark és stratégiai partnere, a Helly Hansen közös elismerésben részesítette: a Kékes Kutató-Mentő Szolgálat és a sípark pályaszolgálatának munkatársai átvették a „hegyek őrangyalainak” járó elismerést.

Rápolthy Edit, a sípark PR managere kiemelte: a szakmai stáb helytállására minden eddiginél nagyobb szükség volt az idei szezonban, mert a létesítmény idén bonyolította le történetének egyik legforgalmasabb januárját. Január végéig több mint 25 ezren váltottak jegyet a Mátraszentistváni Síparkba, ami a belföldi síturizmus erősödését jelzi – mondta Rápolthy Edit. Hozzátette, hogy a szezon februárban is teljes kapacitással folytatódik. A hideg éjszakáknak és a folyamatos hóágyúzásnak köszönhetően a hóréteg vastagsága stabilan 30-50 centiméter, a pályákon 9 sílift üzemel, 3,3 kilométernyi sípálya síelhető.

