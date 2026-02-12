ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
A Közép-európai Irodalmi Díjjal kitüntetett Visky András erdélyi magyar író a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitóján a budapesti Millenáris parkban 2024. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Magyar regény lett a hónap könyve Németországban

Infostart

Visky András regénye, a Kitelepítés lett a hónap könyve Németországban.

„Visky András regénye tavaly ősszel jelent meg németül Aussiedlung címmel Tankó Tímea fordításában a Suhrkamp gondozásában. Az immár második kiadást is megért Aussiedlungot 2026 februárjában a kritikusok és irodalmárok alkotta »darmstadti zsűri« a hónap könyvének választotta” – írta meg Facebook-bejegyzésben a könyv magyar kiadója, a Jelenkor.

A hónap könyvéről 1952 óta minden hónapban egy irodalomkritikusokból és írókból álló grémium dönt, derül ki a díj honlapjáról. Mint írják, az elismerést olyan „irodalmi gyöngyszemeknek” adják, amelyek lehetőleg távolabb esnek az irodalmi mainstreamtől – írja a 24.hu.

A zsűri abban látja saját legfontosabb feladatát, hogy olyan fikciós műveket válasszon ki, amelyek különleges figyelemre méltóak. A választás nem feltétlenül irodalmi bestsellerekre esik, gyakran csendesebb művekről van szó, amelyek ugyanakkor kimondottan megragadják a zsűri tagjainak figyelmét.

Sokszor éppen a hónap könyve elismerés az, ami híressé teszi az adott könyvet.

A drámaíróként és költőként régóta aktív Visky debütáló regényének fordítása nemrég Ausztriában is megjelent, és decemberben, illetve januárban is első helyen állt az osztrák közmédia könyves toplistáján.

A könyvben saját családja történetét dolgozza fel a kolozsvári szerző, aki alig volt egyéves, amikor apját, Visky Ferencet letartóztatta és koncepciós perben 22 év börtönre ítélte a román kommunista rezsim, őt magát pedig édesanyjával és hat testvérével együtt kitelepítették a Duna-deltával határos Bărăgan-sztyeppe egyik lágerébe.

