2Connect-Yettel megállapodás: új szintre emelkedhet a vezetékes net struktúrájának hasznosítása

A 2Connect 2025 októberében jött létre a 4iG Csoport tagvállalataként. A társaság Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag nagykereskedelmi, vezetékes távközlési és infokommunikációs infrastruktúraszolgáltatásokat nyújtó vállalata.

A most létrejött megállapodás szerint a 2Connect szélessávú vezetékes infrastruktúráján nagykereskedelmi hozzáférést biztosít a Yettel számára.

A hírről a 4iG Csoport adott ki közleményt, eszerint a megállapodás megerősíti a semleges nagykereskedelmi infrastruktúraszolgáltatói modell piaci relevanciáját, miközben elősegíti a hálózati erőforrások hatékony kihasználását, valamint lehetőséget teremt arra is, hogy a későbbiekben a Yettel saját szolgáltatási portfóliójának részeként helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kínáljon lakossági és üzleti ügyfelei részére.

Az együttműködés a 2Connect nagykereskedelmi működési modelljére épül, a szolgáltatás pedig a 2Connect több millió háztartást és vállalkozást elérő nagysebességű optikai és vezetékes infrastruktúrájára támaszkodva valósul meg.

A 2Connect kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet nem folytat, feladata a távközlési és digitális szolgáltatások működéséhez szükséges hálózati és adatközponti infrastruktúramegoldások biztosítása a távközlési piaci szereplők számára.

A 2Connect vezetékes infrastruktúrájának és adatközponti szolgáltatásainak meghatározó nagykereskedelmi partnere és megrendelője a One Magyarország.

A mostani megállapodással a Yettel új szolgáltatóként csatlakozik a vállalat nyílt nagykereskedelmi modelljéhez.

A közlemény idézi Papp-Gerlei Gyöngyvért, a 2Connect vezérigazgatóját, aki azt mondta: a megállapodás kulcsfontosságú lépés az országos vezetékes infrastruktúra hatékony és szolgáltatósemleges hasznosításában.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a Yettel Magyarország a hazai telekommunikáció egyik legdinamikusabban fejlődő és leginnovatívabb szereplője. Az együttműködéssel pedig a Yettel a mostaninál jóval nagyobb földrajzi területen és szélesebb ügyfélkör számára tud majd nagy sebességű internetet biztosítani, így ez a lépés összességében tovább erősíti a Yettel piaci pozícióját is.