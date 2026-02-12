ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.08
usd:
319.45
bux:
130202.21
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Ököllel támadt egy diák az iskola igazgatóhelyettesére Cegléden

Infostart

Meg is ütötte. Közben trágár szavakat üvöltözött. Előzőleg egy osztálytársát is megtámadta. Vádemelés következik.

Rátámadt az igazgatóhelyettesre az egyik ceglédi diák. Mint a HVG.hu közléséből kiderül, a fiú trágár szavak kíséretében ököllel rontott rá, előzőleg egy osztálytársát is megütve.

A fiatalkorú fiú vádemeléssel néz szembe.

A körülményekről kiderült, hogy a fiú nem akart részt venni az országos kompetenciamérés soron következő tesztírásában, ebből indult ki a konfliktus. A helyzetben az egyik tanár segítséget kért, mégpedig az igazgatóhelyettestől, akivel szintén veszekedni kezdett a tanuló. Ekkor került sor a tettlegességre vele szemben. Könnyű sérüléseket okozott.

A diáknak a tanév indulásakor is volt már konfliktusa, előbb leöntötte festékkel diáktársát, majd az panaszkodni kezdett, ekkor jött a pofon.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság dönt.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ököllel támadt egy diák az iskola igazgatóhelyettesére Cegléden

iskola

cegléd

ököl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe

Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke az InfoRádióban részletezte: akár bérre, akár gépek megújítására fordíthatják a forrásokat, mindenképpen kulcsfontosságú segítséget kapnak a kormányzattól; vékony a határ, hogy a cukrászda üzemeltetése megtérüljön, de a vásárló távolmaradjon az árakat látva.
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodtak Európa vezetői: felgyorsítják a gazdasági reformokat

Megállapodtak Európa vezetői: felgyorsítják a gazdasági reformokat

Az Európai Unió állam- és kormányfői átfogó megállapodást kötöttek a közös belső piac reformjáról, hogy erősítsék Európa versenyképességét az Egyesült Államokkal és Kínával szemben - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon - közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 17:06
Gyanús volt a kifogás a dohányáruval kapcsolatban
2026. február 12. 15:56
Van valami – Rendőrök szállták meg az Európai Bizottság több épületét
×
×
×
×