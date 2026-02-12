Ököllel támadt egy diák az iskola igazgatóhelyettesére Cegléden

Rátámadt az igazgatóhelyettesre az egyik ceglédi diák. Mint a HVG.hu közléséből kiderül, a fiú trágár szavak kíséretében ököllel rontott rá, előzőleg egy osztálytársát is megütve.

A fiatalkorú fiú vádemeléssel néz szembe.

A körülményekről kiderült, hogy a fiú nem akart részt venni az országos kompetenciamérés soron következő tesztírásában, ebből indult ki a konfliktus. A helyzetben az egyik tanár segítséget kért, mégpedig az igazgatóhelyettestől, akivel szintén veszekedni kezdett a tanuló. Ekkor került sor a tettlegességre vele szemben. Könnyű sérüléseket okozott.

A diáknak a tanév indulásakor is volt már konfliktusa, előbb leöntötte festékkel diáktársát, majd az panaszkodni kezdett, ekkor jött a pofon.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság dönt.