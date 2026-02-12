ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
Gulácsi Péter, a Leipzig kapusa, miután a csapata 3-1-re gyõzött a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság RB Leipzig-VfB Stuttgart mérkõzésén Lipcsében 2025. november 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Nyomós okból mondhatott nemet Gulácsi Péter egy Premier League-csapatnak

Infostart

Érdekes híreket szellőztetett meg egy lap azután, hogy a magyar kapus az RB Leipziggel 2027-ig meghosszabbította a szerződését.

Gulácsi Péter kikosarazta a Tottenham Hotspurt. A német Bild szerint szerint a Tottenham komoly ajánlattal kopogtatott az RB Leipzig ajtaján a téli átigazolási időszakban, ám a magyar kapus nemet mondott rá. A lap úgy tudja, anyagilag mindenképp jól járt volna Gulácsi, ráadásul kettő plusz egy évre lett volna érvényes a szerződése. A kapus azonban úgy döntött, hogy Lipcsében jól érzi magát a családjával, ezért inkább maradni szeretett volna – írta a 24.hu.

A magyar játékos a napokban egy évvel meghosszabbította a szerződését jelenlegi csapatával.

