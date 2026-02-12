ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Az ezüstérmes francia Romane Miradoli, az aranyérmes olasz Federica Brignone és a bronzérmes Cornelia Hütter (b-j) a nõi alpesisízõk szuperóriás-mûlesiklásának eredményhirdetésén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a Tofane Alpesi Sícentrumban, Cortina dAmpezzóban 2026. február 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Jure Makovec

Súlyos sérülés után a hóvihar sem tudta megállítani

Infostart / MTI

A súlyos sérülése után visszatért Federica Brignone nyerte csütörtökön a női alpesisízők szuper-óriásműlesikló versenyszámát a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel pályafutása első ötkarikás diadalát aratta.

A 43 fős mezőnynek a szakadó hóesés mellett a rajt környékén és a pálya felső szakaszán uralkodó köddel, valamint az ebből fakadó gyengébb látási viszonyokkal is meg kellett birkóznia. Mindezek mellett a norvég edző által tűzött pálya meglehetősen nehézre sikeredett, amit jól mutat, hogy a rajthoz állók közül 17-en nem is tudták azt teljesíteni és kiestek.

A hatodiknak induló, 35 éves, összetett világkupa-címvédő Brignone ugyanakkor a pálya középső részét rutinosan és kiegyensúlyozottan teljesítette, az alsó szakaszkban pedig sokat kockáztatott, egy-egy ponton szemmel látható volt, hogy a határait feszegeti, és végül nagyot nem hibázva, remek idővel ért célba. A milánói születésű klasszis négy éve óriásműlesiklásban ezüst-, kombinációban pedig bronzérmes volt, 2018-ban Phjonghcsangban harmadikként végzett óriásműlesiklásban. Tavaly április elején az olasz bajnokság óriásműlesikló viadalán nagyot bukott és súlyos sérüléseket szenvedett, bal lábát több törés miatt műtötték, és az operáció közben szalagszakadást is megállapítottak és kezeltek az orvosok. Brignone hosszú hónapok alatt épült fel, de keveset tudott versenyezni a mostani szezonban, s így érkezett meg a számára hazai olimpiára.

Az esélyesek közül többen – például Mirjam Puchner, Ester Ledecka, Sofia Goggia, Ilka Stuhec vagy Breezy Johnson – nem tudták teljesíteni a pályát, másodikként pedig a francia Romane Miradoli zárt majdnem fél másodperccel elmaradva Brignone idejétől. A bronzérmet az osztrák Cornelia Hütter szerezte meg.

Alpesisí, női szuper-óriásműlesiklás,

olimpiai bajnok: Federica Brignone (Olaszország) 1:23.41 perc
2. Romane Miradoli (Franciaország) 0.41 másodperc hátrány
3. Cornelia Hütter (Ausztria) 0.52 mp h.

