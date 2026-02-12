ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Marokkó új színt tanul most

Infostart

Annyi eső esett, hogy kizöldült a táj. Ez arrafelé nem gyakori.

Annyi csapadék hullott Marokkó területén, hogy a hét éve aszállyal küzdő ország valósággal kizöldült – számolt be róla az Időkép. A 2025/26-os eddigi téli csapadék mennyisége jóval nagyobb volt az előző évinél és a szezonális átlagnál is.

Most ősszel és télen kétszer annyi eső esett, mint tavaly ugyanekkor, de még a sok évi átlagnál is csaknem ötödével több. Az eredmény a Copernicus földmegfigyelő program műholdfelvételein is jól látszik: a tavaly februárban még száraz, sivatagos táj idén februárra kizöldült.

Decemberben még árvizek is voltak, az országban 140 ezer embert kellett evakuálni akkor.

