„Halál Hameneire!” – Élő adásban bakizott az iráni riporter

Az iszlám forradalom 47. évfordulója alkalmából vetített szerdai műsorban a riporter a szokásos „Halál Amerikára!” jelszó helyett véletlenül azt találta mondani, hogy „Halál Hameneire!”.

Az Asriran hírportál szerint a riporter többször is bocsánatot kért a hibájáért, de az IRIB vezetése ennek ellenére is menesztette a délkeleti Szisztán–Baludzsisztán tartományban működő Hamun regionális csatorna programigazgatóját. A portál beszámolója szerint a bemondó fegyelmi eljárásra is számíthat.

A „Halál Hameneire!” és a „Halál a diktátorra!” jelszót a közelmúltban kiújuló kormányellenes tüntetéseken is skandálták a tiltakozók.

A teheráni vezetés szerdán felvonulásokat tartott az 1979-es forradalom évfordulójának alkalmából, hogy ezzel is jelezze: a lakosság többsége továbbra is támogatja a teokratikus rendszert és vezetőjét, Hameneit.