A legfőbb iráni vezető hivatala által közzétett képen Ali Hamenei ajatolláh integet a résztvevőknek a Ruhollah Khomeini ajatolláh az 1979-es iráni iszlám forradalom atyja halálának 36. évfordulója alkalmából tartott teheráni ünnepségen 2025. június 4-én.
Nyitókép: Legfőbb iráni vezető hivatala

„Halál Hameneire!” – Élő adásban bakizott az iráni riporter

Infostart / MTI

Elbocsátották az IRIB iráni állami műsorszolgáltató egyik regionális vezetőjét, miután a televízió egyik riportere szerdán élő adásban véletlenül Ali Hamenei ajatollahra, az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjére kívánt halált.

Az iszlám forradalom 47. évfordulója alkalmából vetített szerdai műsorban a riporter a szokásos „Halál Amerikára!” jelszó helyett véletlenül azt találta mondani, hogy „Halál Hameneire!”.

Az Asriran hírportál szerint a riporter többször is bocsánatot kért a hibájáért, de az IRIB vezetése ennek ellenére is menesztette a délkeleti Szisztán–Baludzsisztán tartományban működő Hamun regionális csatorna programigazgatóját. A portál beszámolója szerint a bemondó fegyelmi eljárásra is számíthat.

A „Halál Hameneire!” és a „Halál a diktátorra!” jelszót a közelmúltban kiújuló kormányellenes tüntetéseken is skandálták a tiltakozók.

A teheráni vezetés szerdán felvonulásokat tartott az 1979-es forradalom évfordulójának alkalmából, hogy ezzel is jelezze: a lakosság többsége továbbra is támogatja a teokratikus rendszert és vezetőjét, Hameneit.

