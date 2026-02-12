ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.83
usd:
319.57
bux:
130852.12
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A cseh rendőrség több száz szívritmus-szabályozó beültetést vizsgál az olomouci Egyetemi Kórházban. A gyanú szerint az elmúlt tíz évben számos olyan beteg mellkasába ültettek be életmentő készüléket, akinek erre nem lett volna szüksége.
Nyitókép: Getty Images/Moment Makers Group

Évekig indokolatlanul műthették a betegeket az egyetemi kórházban – nyomozás indult

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh rendőrség több száz szívritmus-szabályozó beültetésével kapcsolatos műtétet vizsgál az olomouci Egyetemi Kórházban. A gyanú szerint az elmúlt tíz évben számos olyan beteg mellkasába ültettek be életmentő készüléket, akinek erre nem lett volna szüksége. A beültetések száma az olomouci régióban lakosságarányosan jóval magasabb volt, mint Csehország más részein.

A nyomozás a kórház I. számú belgyógyászati–kardiológiai klinikáját érinti. A rendőrség közlése szerint 2015 és 2025 februárja között hosszú időn át, rendszerszerűen végezhettek nem indokolt beavatkozásokat, több száz súlyos szívbetegségben szenvedő páciensnél. A hatóságok

különösen súlyos testi sértés, valamint csalás vétségének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Az említett bűncselekmények akár öt évtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. Egyelőre azonban senkit sem gyanúsítottak meg.

Az ügyről a Seznam Zprávy hírportál számolt be, amely rámutatott: az implantálható szívritmus-szabályozó készülékek, vagyis a pacemakerek beültetésének száma az olomouci régióban lakosságarányosan jóval magasabb volt, mint Csehország más részein. A beavatkozások száma tíz éven át folyamatosan emelkedett, majd tavaly mintegy egyharmadával visszaesett. Nem sokkal azután, hogy februárban lecserélték a klinika vezetőjét.

A kardiológiai osztályt addig Miloš Táborský vezette, aki most is kitart amellett, hogy döntései szakmailag megalapozottak voltak. Úgy fogalmazott: egész pályafutása során vállalta a felelősséget az általa alkalmazott kezelési eljárásokért.

A kórház vezetése közleményben reagált a rendőrségi bejelentésre. Azt hangsúlyozzák:

saját, belső vizsgálatuk nem tárt fel egészségkárosodást, és szerintük a beültetések szakmailag indokoltak voltak.

Úgy vélik, a rendőrség pontatlanul használ orvosi szakkifejezéseket, ami azt a benyomást keltheti, hogy maga a szívritmus-szabályozó készülék veszélyezteti a betegeket. A kórház szerint ez nem igaz.

Az implantálható pacemaker ugyanis olyan megelőző, életmentő eszköz, amely súlyos szívritmuszavar esetén elektromos impulzust ad le, és ezzel megakadályozhatja a hirtelen szívhalált. Az intézmény állítása szerint a beavatkozásokat minden esetben az orvosi standardoknak megfelelően, a betegek érdekében végezték el, és nem történt mulasztás, illetve nem keletkezett kár a közegészségbiztosítási rendszerben sem.

Az ügy ugyanakkor nemcsak a műtétek indokoltságáról szól. A rendőrség már tavaly év végén vizsgálni kezdte a PROFID EHRA nevű, nemzetközi klinikai kutatást is, amelyhez az olomouci klinika is kapcsolódott. A nyomozók azt ellenőrzik, nem kerültek-e be a vizsgálatba betegek hamisított dokumentáció alapján. Az ügy ezen részét az Európai Ügyészség felügyeli. A kórház jelezte: teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és érdekük, hogy mielőbb egyértelműen kiderüljön, történt-e hiba, és ha igen, milyen jellegű.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Évekig indokolatlanul műthették a betegeket az egyetemi kórházban – nyomozás indult

csehország

kórház

nyomozás

pacemaker

szívritmus-szabályozó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Évekig indokolatlanul műthették a betegeket az egyetemi kórházban – nyomozás indult

Évekig indokolatlanul műthették a betegeket az egyetemi kórházban – nyomozás indult
A cseh rendőrség több száz szívritmus-szabályozó beültetésével kapcsolatos műtétet vizsgál az olomouci Egyetemi Kórházban. A gyanú szerint az elmúlt tíz évben számos olyan beteg mellkasába ültettek be életmentő készüléket, akinek erre nem lett volna szüksége. A beültetések száma az olomouci régióban lakosságarányosan jóval magasabb volt, mint Csehország más részein.
Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

A kátyúknak hét kategóriája van, az elsőbe tartozókat egy napon belül javítani kell

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnaptól drágábban lehet majd benzint tankolni, írja a holtankoljak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes pusztulás: 141 kiló döglött halat szedek ki a Holt-Marosból

Döbbenetes pusztulás: 141 kiló döglött halat szedek ki a Holt-Marosból

Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból - közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 06:52
Végleg lelövi egyik veterán szolgáltatását a Microsoft
2026. február 12. 06:13
Rejtélyes óriás csontvázát találták meg egy viking-kori tömegsírban
×
×
×
×