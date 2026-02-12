Évekig indokolatlanul műthették a betegeket az egyetemi kórházban – nyomozás indult

A nyomozás a kórház I. számú belgyógyászati–kardiológiai klinikáját érinti. A rendőrség közlése szerint 2015 és 2025 februárja között hosszú időn át, rendszerszerűen végezhettek nem indokolt beavatkozásokat, több száz súlyos szívbetegségben szenvedő páciensnél. A hatóságok

különösen súlyos testi sértés, valamint csalás vétségének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Az említett bűncselekmények akár öt évtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. Egyelőre azonban senkit sem gyanúsítottak meg.

Az ügyről a Seznam Zprávy hírportál számolt be, amely rámutatott: az implantálható szívritmus-szabályozó készülékek, vagyis a pacemakerek beültetésének száma az olomouci régióban lakosságarányosan jóval magasabb volt, mint Csehország más részein. A beavatkozások száma tíz éven át folyamatosan emelkedett, majd tavaly mintegy egyharmadával visszaesett. Nem sokkal azután, hogy februárban lecserélték a klinika vezetőjét.

A kardiológiai osztályt addig Miloš Táborský vezette, aki most is kitart amellett, hogy döntései szakmailag megalapozottak voltak. Úgy fogalmazott: egész pályafutása során vállalta a felelősséget az általa alkalmazott kezelési eljárásokért.

A kórház vezetése közleményben reagált a rendőrségi bejelentésre. Azt hangsúlyozzák:

saját, belső vizsgálatuk nem tárt fel egészségkárosodást, és szerintük a beültetések szakmailag indokoltak voltak.

Úgy vélik, a rendőrség pontatlanul használ orvosi szakkifejezéseket, ami azt a benyomást keltheti, hogy maga a szívritmus-szabályozó készülék veszélyezteti a betegeket. A kórház szerint ez nem igaz.

Az implantálható pacemaker ugyanis olyan megelőző, életmentő eszköz, amely súlyos szívritmuszavar esetén elektromos impulzust ad le, és ezzel megakadályozhatja a hirtelen szívhalált. Az intézmény állítása szerint a beavatkozásokat minden esetben az orvosi standardoknak megfelelően, a betegek érdekében végezték el, és nem történt mulasztás, illetve nem keletkezett kár a közegészségbiztosítási rendszerben sem.

Az ügy ugyanakkor nemcsak a műtétek indokoltságáról szól. A rendőrség már tavaly év végén vizsgálni kezdte a PROFID EHRA nevű, nemzetközi klinikai kutatást is, amelyhez az olomouci klinika is kapcsolódott. A nyomozók azt ellenőrzik, nem kerültek-e be a vizsgálatba betegek hamisított dokumentáció alapján. Az ügy ezen részét az Európai Ügyészség felügyeli. A kórház jelezte: teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és érdekük, hogy mielőbb egyértelműen kiderüljön, történt-e hiba, és ha igen, milyen jellegű.