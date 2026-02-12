Milliók tűntek el egy kiskőrösi társasház kasszájából, a közös képviselő sikkasztott

Saját kiadásait fedezte az egyik helyi társasház kasszájából egy volt közös képviselő Kiskőrösön, így több mint 2,7 millió forint hiányzott az elszámoláskor – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Az ügyben még 2024 augusztusában tettek feljelentést a Kiskőrösi Rendőrkapitányságon, miután a közös képviselő nem tudott elszámolni 2 774 131 forint közös költséggel.

A 60 éves férfi 2018 óta kezelte a 12 lakásos kiskőrösi társasház pénzügyeit: beszedte a lakóktól a közös költséget, abból fizette a kiadásokat, továbbá elvégeztette a felújításokat. A befolyt összeget azonban nem különítette el a bankszámláján, és

amikor megélhetési gondjai adódtak, abból a pénzből fedezte saját kiadásait és tartozásait.

A férfi nem maradhatott közös képviselő, 2024 májusában leváltották, miután kiderült, mit tett.

A rendőrség sikkasztás miatt hallgatta ki a férfit, aki beismerte tettét. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság a nyomozást a napokban befejezte, az iratokat pedig továbbküldte az ügyészségnek.