Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe

Mint az Infostart is megírta, a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára a kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátó-ipari akciótervet.

Magyarországon több mint 3 ezer cukrászda működik, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. Az akcióterv összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet.

„A Cukrász Ipartestület üdvözli a döntést” – közölte az InfoRádióval Erdélyi Balázs, a szervezet szakmai elnöke. Úgy tűnik, sikerült meggyőzniük a nemzetgazdasági minisztert az 5+1 pontból álló vendéglátó-ipari akcióterv kiterjesztéséről, örülnek a döntésnek, mert a cukrászdáknak ugyanúgy szükségük van a támogatásra – vélekedett.

Szerinte a munkaerőhiány, illetve a munkaerő megtartása lesz a legfontosabb számukra; ha a szóban forgó 20 százalékot bértámogatásra lehet költeni, akkor „az nagy segítség, majd meglátjuk, hogy jön majd ki a rendelet”.

A fejlesztési hozzájárulás is segítség számukra, illetve bíznak benne, hogy a reprezentációs adó része is majd „beilleszthetőbb” lesz.

Erdélyi Balázs szerint a cukrászdák nehézségei is hasonlóak. Ezek közé tartozik egyebek mellett az energia- vagy az alapanyagárak növekedése, de a munkabéreket is nyugati színvonalon kell tartani – tette hozzá.

„Most már úgy tudjuk csak megtartani a munkavállalókat, hogy ne valami más szakmát válasszanak, hogy emelni kell a fizetéseket. Viszont a süteményárat nem lehet az egekig emelni, nyilván már most is sok embernek luxusnak számíthat a sütemény. Picit a kosárérték is visszább esett, párhuzamosan az árak növekedésével, úgyhogy ezen az elmúlt években is próbálkozott a szakma, hogy hol az a határ, amely mellett még megtérül az üzemeltetés, de be is jönnek a vendégek kifizetni a pénzt a fagylaltért vagy a süteményért” – fejtegette.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint bár a bezárás ezt az ágazatot sem kerülte el, a cukrászdák a Covid alatt is egész jól tartották magukat, de megvolt az ára ennek is.

„A géppark modernizációja most már lassan megint napi probléma lesz. Nem tudtak tartalékot képezni ezek a vállalkozások, az volt a cél, hogy fenn tudjanak maradni” – mutatott rá.

A KSH adatai szerint 3700 körül van a hazai cukrászdák száma, de ebben a viszonteladók is benne vannak. Erdélyi Balázs szerint az számít hagyományos cukrászdának, amely saját műhellyel rendelkezik, és helyben, magának állítja elő a süteményeket, fagylaltokat. A tapasztalat pedig az, hogy amelyik cukrászda igazán jó termékeket készít, az teljesen mindegy, hogy hol van, jól tud működni.