Súlyos baleset érte az MSZP volt elnökét

A Demokratikus Koalíció megerősítette a 24.hu információját, amely szerint balesetet szenvedett Molnár Gyula, a párt politikusa, volt MSZP-elnök, akit jelenleg is kórházban ápolnak.

Molnár egy családi eseményen zuhant le egy lépcsőről, az állapota súlyos.

Molnár Gyula a DK jelöltjeként jelenleg is ott áll a 2026-os parlamenti választás rajtvonalán, Budapest 18. egyéni választókerületében, Dél-Budán. 1994 és 2010 között MSZP-s országgyűlési képviselő volt, 2002-ben a XI. kerület polgármestere lett, 2010-ig vezette a városrészt. 2016-ban az MSZP elnökének választották, 2018-ban egyéni jelöltként jutott be a parlamentbe, de a párt gyenge eredménye miatt lemondott a pártelnökségről. A 2021-es ellenzéki előválasztáson már a DK támogatásával indult, de alulmaradt egy momentumos indulóval szemben.