2026. február 12. csütörtök
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor most az X-en üzent vissza a dátumot követelő ukrán elnöknek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij attól fél, hogy konkrétum híján Moszkva nagyon sokáig húzhatja a megállapodást.

„Tisztelt Elnök Úr! Ön téves úton jár. Az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat. A feltételeket a tagállamok határozzák meg, nem a tagjelölt országok” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az X közösségi oldalon csütörtökön, Volodimir Zelenszkij ukrán államfőhöz intézve üzenetét.

A kormányfő Zelenszkij ugyanazon közösségi oldalon írt bejegyzésére válaszolt, amelyben az ukrán elnök azt írta: „Fontos, hogy Ukrajna mindent megtegyen annak érdekében, hogy 2027-re technikailag készen álljon az EU-csatlakozásra. Legalábbis mi megtesszük a főbb lépéseket. Konkrét dátumot akarok. Amennyiben az Egyesült Államok, Oroszország – vagyis (Vlagyimir) Putyin orosz elnök – és az általam Ukrajna Elnökeként, továbbá Európa által alárít megállapodásban nem szerepel dátum, akkor Oroszország mindent meg fog tenni a folyamat akadályoztatása érdekében.”

„Számunkra az EU konkrétumokat jelent, mert ez Ukrajna biztonsági garanciáiról szól. Ezek konkrét részletek, konkrét dátummal. És az én mai aláírásom a 20 pontos terven, a háború befejezésére irányuló terven szavatolja az ukránoknak, hogy lesz egy konkrét dátum a csatlakozásunkra” – írta Zelenszkij.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor most az X-en üzent vissza a dátumot követelő ukrán elnöknek

orbán viktor

uniós csatlakozás

volodimir zelenszkij

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

