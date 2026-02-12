Van valami – Rendőrök szállták meg az Európai Bizottság több épületét

Belga rendőrök házkutatást tartottak az Európai Bizottság brüsszeli épületeiben, többek között a költségvetési főigazgatóságon egy olyan nyomozás keretében, amely a 2024-es ingatlaneladások körüli esetleges szabálytalanságokat vizsgálja – írja a Portfolio a Financial Timesra hivatkozva.

A vizsgálat középpontjában 23 uniós tulajdonú épület áll, amelyeket 2024-ben a belga állami vagyonalap, az SFPIM vásárolt meg összesen 900 millió euróért.

Az ügylet még az előző bizottsági ciklus alatt történt, amikor a költségvetési portfóliót Johannes Hahn felügyelte, aki 2024-ig a körülbelül 1000 milliárd eurós költségvetés irányításáért felelt, onnan távozott a ciprusi különmegbízotti posztra.

A nyomozást vezető Európai Ügyészség (EPPO) szóvivője megerősítette, hogy folyamatban lévő eljárás keretében bizonyítékgyűjtés zajlik.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a belga szövetségi rendőrség nem kívánt kommentálni.

A mostani vizsgálat azt hivatott tisztázni, történt-e szabálytalanság a 900 millió eurós tranzakció során.

Johannes Hahn is hallgat.