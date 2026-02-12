ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.87
usd:
318.82
bux:
130460.12
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekben felelős tagja felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben 2023. február 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Van valami – Rendőrök szállták meg az Európai Bizottság több épületét

Infostart

A mostani vizsgálat azt hivatott tisztázni, történt-e szabálytalanság egy 900 millió eurós tranzakció során.

Belga rendőrök házkutatást tartottak az Európai Bizottság brüsszeli épületeiben, többek között a költségvetési főigazgatóságon egy olyan nyomozás keretében, amely a 2024-es ingatlaneladások körüli esetleges szabálytalanságokat vizsgálja – írja a Portfolio a Financial Timesra hivatkozva.

A vizsgálat középpontjában 23 uniós tulajdonú épület áll, amelyeket 2024-ben a belga állami vagyonalap, az SFPIM vásárolt meg összesen 900 millió euróért.

Az ügylet még az előző bizottsági ciklus alatt történt, amikor a költségvetési portfóliót Johannes Hahn felügyelte, aki 2024-ig a körülbelül 1000 milliárd eurós költségvetés irányításáért felelt, onnan távozott a ciprusi különmegbízotti posztra.

A nyomozást vezető Európai Ügyészség (EPPO) szóvivője megerősítette, hogy folyamatban lévő eljárás keretében bizonyítékgyűjtés zajlik.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a belga szövetségi rendőrség nem kívánt kommentálni.

A mostani vizsgálat azt hivatott tisztázni, történt-e szabálytalanság a 900 millió eurós tranzakció során.

Johannes Hahn is hallgat.

Kezdőlap    Bűnügyek    Van valami – Rendőrök szállták meg az Európai Bizottság több épületét

eu

ingatlan

csalás

nyomozás

johannes hahn

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ugrik az OTP és a Magyar Telekom

Ugrik az OTP és a Magyar Telekom

A japán Nikkei és a dél-koreai Kospi index is új történelmi csúcsra emelkedett ma, a nyitás után pluszba lendültek az európai és az amerikai piacok is. A befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre és a délután megjelenő amerikai makroadatra figyelnek, a heti friss munkanélküli segélykérelmek számáról kapunk mag friss statisztikát. A magyar tőzsdén az OTP és a Magyar Telekom nagyot emelkedett, és ütik a 4iG-t és a Rábát. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény üzenet a boltosoktól: akár boltbezárások is jöhetnek, ha ez így marad?

Kemény üzenet a boltosoktól: akár boltbezárások is jöhetnek, ha ez így marad?

A szervezet úgy látja, ez a döntés a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát jelzi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Two US citizens were killed in Minneapolis during the crackdown dubbed "Operation Metro Surge".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 12:58
Előkerült a Dunából egy holttest, megoldódott a hátborzongató rejtély – videó
2026. február 12. 08:36
Nagy balhé a szombathelyi börtönben
×
×
×
×