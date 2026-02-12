2022 óta nem volt ilyen alacsony az infláció – látványos a változás

2026 januárjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek – jelentette a KSH. Az elmúlt négy évben ilyen alacsony nem volt még az infláció, derül ki az adatokból.
A dohányáruk tekintetében 7,5 százalékos drágulást mértek, a gyógyszerek, gyógyáruk esetében pedig 5,8 százalékosat. Az egy évvel korábbi állapothoz képest az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt, ezen belül a különböző termékcsoportokra vetítve így alakult az árak változása:
A szolgáltatások terén 5 százalékos általános drágulás volt tapasztalható. A vezetékes gáz 12,8 százalékkal került többe, az elektromos energia pedig 1,9 százalékos drágulást mutatott az egy évvel korábbi állapothoz képest. A járműüzemanyagok ára 12,3 százalékkal mérséklődött.
A tartós fogyasztási cikkek körében pedig 2,9 százalékos áremelkedés volt tapasztalható.
2025 decemberéhez képest a következő módon alakultak az árváltozások:
- élelmiszerek: 0,6 százalékos drágulás
- friss zöldség: 11,4 százalékos drágulás; marhahús: 5,5 százalékos csökkenés
- szolgáltatások: 0,4 százalékos drágulás
- ezen belül: autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás: 2,2 százalékos drágulás; távolsági utazás: 3,2 százalékos csökkenés
- háztartási energia: 0,9 százalékos csökkenés; vezetékes gáz: 2,4 százalékos csökkenés
- szeszes ital, dohányáru: 0,8 százalékos emelkedés
- ezen belül: szeszes italok: 1,5 százalékos emelkedés; dohányáru: 0,2 százalékos emelkedés
- járműüzemanyagok: 1,5 százalékos csökkenés; ruházkodási cikkek: 2,9 százalékos csökkenés