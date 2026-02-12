2022 óta nem volt ilyen alacsony az infláció – látványos a változás

2026 januárjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek – jelentette a KSH. Az elmúlt négy évben ilyen alacsony nem volt még az infláció, derül ki az adatokból.

A dohányáruk tekintetében 7,5 százalékos drágulást mértek, a gyógyszerek, gyógyáruk esetében pedig 5,8 százalékosat. Az egy évvel korábbi állapothoz képest az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt, ezen belül a különböző termékcsoportokra vetítve így alakult az árak változása:

A szolgáltatások terén 5 százalékos általános drágulás volt tapasztalható. A vezetékes gáz 12,8 százalékkal került többe, az elektromos energia pedig 1,9 százalékos drágulást mutatott az egy évvel korábbi állapothoz képest. A járműüzemanyagok ára 12,3 százalékkal mérséklődött.

A tartós fogyasztási cikkek körében pedig 2,9 százalékos áremelkedés volt tapasztalható.

2025 decemberéhez képest a következő módon alakultak az árváltozások: