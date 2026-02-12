ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379
usd:
319.36
bux:
130202.21
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Óriási meglepetésre a 17 éves dél-koreai Csoj Kaon, a kétszeres címvédő amerikai Chloe Kimet is megelőzve, megnyerte a női hódeszkások félcső számát csütörtökön a milánói-cortinai téli olimpián.Photo by Michael Reaves/Getty Images
Nyitókép: Michael Reaves/Getty Images

Bombameglepetés a női félcsőben

Infostart / MTI

Óriási meglepetésre a 17 éves dél-koreai Csoj Kaon, a kétszeres címvédő amerikai Chloe Kimet is megelőzve, megnyerte a női hódeszkások félcső számát csütörtökön a milánói-cortinai téli olimpián.

A szám egyértelmű esélyese az amerikaiak 25 éves sztársportolója, aki már nyolc éve is diadalmaskodott a félcsőben. A döntő – melyben három sorozatot rendeztek és a versenyzők legjobb eredményei rangsoroltak – egészen az utolsó sorozat második feléig a papírformának megfelelően zajlott, ugyanis Chloe Kim az első körben elért kereken 88 pontos eredményével vezette a 12 fős mezőnyt.

Aztán hat hódeszkással a vége előtt jött Csoj, aki az első menetének elején óriásit esett és hosszú percekig ápolták, így az is kérdésesnek tűnt, hogy folytatja-e a finálét, majd a második sorozatban ismét rontott. Harmadikra aztán sikerült egy szép menetet mennie, az ugrásai tiszták voltak, s ugyan szemre igazán parádés ugrásai nem voltak a menet során, a zsűri azonban értékelte azt, hogy sok erős ugrást mutatott be és 90,25 ponttal jutalmazták produkcióját.

Ezek után két japán deszkás, a végül bronzérmes Ono Micuki és a negyedik Simizu Szara is szépen ment, de egyikük sem tudta megelőzni a dél-koreai és az amerikai sportolót. Utolsóként következett aztán Chloe Kim, aki az első négy ugrását szépen megoldotta, majd ötödikre egy egészen bonyolult és nehéz ugrást mutatott be, mely után azonban nem tudott talpon maradni, ami a játékok egyik legnagyobb meglepetését eredményezte.

Eredmények:
hódeszka, női félcső,

olimpiai bajnok: Csoj Kaon (Koreai Köztársaság) 90,25 pont
2. Chloe Kim (Egyesült Államok) 88,00
3. Ono Micuki (Japán) 85,00

Kezdőlap    Sport    Bombameglepetés a női félcsőben

téli olimpia

hódeszka

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe

Sorban álltak az érvek a cukrászdák bevonására az 5+1 akciótervbe

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke az InfoRádióban részletezte: akár bérre, akár gépek megújítására fordíthatják a forrásokat, mindenképpen kulcsfontosságú segítséget kapnak a kormányzattól; vékony a határ, hogy a cukrászda üzemeltetése megtérüljön, de a vásárló távolmaradjon az árakat látva.
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas üzlet körvonalazódik: gáláns ajánlatot tehet a nehéz helyzetbe került ország

Hatalmas üzlet körvonalazódik: gáláns ajánlatot tehet a nehéz helyzetbe került ország

Újabb olajkitermelési területeket adhat át Venezuela az amerikai Chevronnak és a spanyol Repsolnak, hogy bővítse válságban lévő olajszektorát. A hivatalos bejelentésre már napokon belül sor kerülhet a Bloomberg értesülései szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen

Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen

Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 21:41
Egy hete még a Premier League legjobbja volt, most kirúgták
2026. február 12. 20:54
Megismétlődött a pekingi forgatókönyv
×
×
×
×