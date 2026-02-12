ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
A Dunából került elő egy több mint tíz éve eltűnt férfi autója. A kocsiban egy holtest is volt.
Nyitókép: Facebook / Rendészeti Államtitkárság

Előkerült a Dunából egy holttest, megoldódott a hátborzongató rejtély – videó

Infostart

A Dunából került elő egy több mint tíz éve eltűnt férfi autója. A kocsiban egy holtest is volt.

Pakson látták utoljára azt az autót, amit február 9-én emeltek ki a Duna fenekéről – írja a Facebookon a Rendészeti Államtitkárság. Drámaibb tényező, hogy 2015. július 29-én a kocsi akkor 48 éves tulajdonosa is eltűnt. Késő este még beszélt telefonon feleségével, ám utána soha többé nem volt elérhető. A családtagok először maguk próbáltak a férfi nyomára bukkanni, majd értesítették a rendőrséget. A rendőrök a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület bevonásával kutatták az eltűnt férfi nyomait, ám nem jutottak eredményre.

Az eltűnéssel kapcsolatban évekig semmiféle információ nem merült fel, de aztán 2023 nyarán a Duna jobb partján, Paks külterületén a folyó partra vetette az eltűnt férfi által használt személygépkocsi lökhárítóját, rajta az autó rendszámával. Ezt követően a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület szonár segítségével átvizsgálta a Duna paksi szakaszát több kilométer hosszban – írta az esetről honlapján a rendőrség.

Az igazi áttörés 2026. január 31-én történt, amikor a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület sikeresen azonosította a gépjármű helyét. Ezután 2026. február 9-én a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségével sikerült a mederfenéken, fejtetőn fekvő személyautót kiemelni. A több mint 10 éve elsüllyedt autót a Duna jobb partjának 1529,5 folyamkilométerénél találták meg, közel 5 méteres mélységben.

A kiemelést követően megállapították, hogy a kocsi az eltűnt személy által használt és a Paksi Rendőrkapitányság által körözött gépjármű. Az utasterében talált ismeretlen holttest azonosításához további szakértői vizsgálatok elvégzése szükséges. Az elsődleges orvosi vélemény alapján nem történt idegenkezűség. Az ügy vizsgálatát közigazgatási hatósági eljárás keretében a Paksi Rendőrkapitányságon folytatják.

Bűnügyek

duna

paks

eltűnt személy

