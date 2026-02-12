ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.03
usd:
319.61
bux:
130202.21
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország.
Nyitókép: Unsplash.com

Változások a magyaroszági BYD-nál

Infostart / MTI

Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország; a vállalat regionális országigazgatói pozícióját Jeremy Wang veszi át, míg a magyar divízió operatív irányításáért Rényi-Vámos Ádám felel országigazgatóként.

Az új kinevezéssel a BYD célja a magyarországi és régiós növekedésének további erősítése, valamint a piaci jelenlét hosszú távú stabilitásának biztosítása – közölte a társaság.

Jeremy Wang Jontey Lee-t váltja a BYD Magyarország élén, aki 2024 nyara óta látta el a regionális országigazgatói feladatokat, a továbbiakban pedig a BYD nemzetközi szervezetén belül a szaúd-arábiai piacért felelős feladatkörben folytatja munkáját.

Jeremy Wang 2024 áprilisa óta a BYD Europe regionális országigazgatójaként dolgozik, jelenlegi megbízatása keretében Magyarország mellett Izrael, Görögország, Ciprus, Horvátország és Szlovénia piacaiért is felel. 2024-ig a szegedi gyárhoz kapcsolódó kormányzati kapcsolatok felelőseként aktívan részt vett a vállalat hazai beruházásának előkészítésében és intézményi együttműködéseinek kialakításában.

Rényi-Vámos Ádám a BYD Magyarország kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenységét irányítja a továbbiakban. A közgazdász végzettségű szakember több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az autóiparban: pályafutása során dolgozott a KIA Hungary-nél kereskedelmi igazgatóként, illetve a Nissan közép-európai szervezeténél töltött be országigazgatói, valamint értékesítési operációs vezetői pozíciókat.

A 2003-ban alapított BYD Auto a BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, amely elkötelezve a globális közlekedési szektor zöld átállása iránt a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A cég több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, és bejelentette, hogy mintegy százmilliárd forint értékű beruházás keretében Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját.

A BYD márka 2023. évi magyarországi megjelenése óta mintegy 4 százalékos részesedést szerzett a magyarországi újautó-piacon, ahol 2025-ben már több mint 2200 új járművet értékesített.

Kezdőlap    Gazdaság    Változások a magyaroszági BYD-nál

közlekedés

autó

autópiac

byd

újautó-piac

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből

A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből
A magyar cégcsoport tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután egy spanyol és egy török vállalattal közösen sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri kutatási területre. Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban beszélt a hazai olajlelőhelyek kimerülése miatt a Molra nehezedő nyomásról is.
„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogyha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója és korábbi társelnöke beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trumpot kérlelik, hogy indítsa meg a pusztító háborút

Donald Trumpot kérlelik, hogy indítsa meg a pusztító háborút

Az Egyesült Államok katonai beavatkozását sürgette a jelenlegi iráni vezetés megdöntésére Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje a Der Spiegel című német hetilapban csütörtökön megjelent interjújában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nemi erőszak a vád a fiatal futballista ellen: nagyon súlyos, amit az ügyészség szerint elkövetett

Nemi erőszak a vád a fiatal futballista ellen: nagyon súlyos, amit az ügyészség szerint elkövetett

A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Two US citizens were killed in Minneapolis during the crackdown dubbed "Operation Metro Surge".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 19:24
A Mol-csoport is részesülhet Afrika egyik legnagyobb olajkészletéből
2026. február 12. 18:26
2Connect-Yettel megállapodás: új szintre emelkedhet a vezetékes net struktúrájának hasznosítása
×
×
×
×