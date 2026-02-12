Ausztria már majdnem ünnepelt, de végül jöttek a németek

A kifejezetten izgalmas számban kilenc staféta indult. A szabályok szerint minden váltónál előbb a női egyes, majd a férfi kettes, a férfi egyes és végül a női kettes teljesítette a pályát. Az esélyek egyértelműen német sikert ígértek, ugyanakkor biztosra nem mehetett a favorit, mivel a pályacsúcsot az osztrákok tartották, míg a házigazda olaszok szerdán a férfi és a női kettesek viadalát is megnyerték.

Az első éremesélyes váltó az amerikai volt, mely kiegyensúlyozottan teljesített és átvette a vezetést, ám a lett csapat azonnal letaszította az élről. A balti ország versenyzői szintén nem örülhettek sokáig az első helyezésnek, következtek ugyanis az osztrákok, akik egészen parádés teljesítményt nyújtva több mint fél másodperces előnnyel átvették a vezetést, 3:42.214 percre javítva a pályacsúcsot.

Ausztria legjobbjai az éremben már biztosak lehettek ekkor, mivel már csak az olasz és a német staféta volt hátra. Előbb a hazaiak jöttek, akik végig közel voltak az első helyezett részidejéhez, ám tulajdonképpen végig hátrányban szánkóztak, s végül három tizeddel elmaradtak a listavezető időeredménytől.

Utolsóként a németek startoltak el, és már a női egyéni versenyt óriási fölénnyel megnyerő Julia Taubitz komoly, három tizedes előnyt szerzett, majd a társai is kiválóan teljesítettek, az utolsóként érkező Dajana Eitberger, Magdalena Matschina 3:41.672 percnél állította le az órát, azaz a váltó bő félmásodperces előnnyel diadalmaskodott.

Eredmények:

szánkó, vegyes váltó,

olimpiai bajnok: Németország (Julia Taubitz; Tobias Weindl, Tobias Artl; Max Langenhan; Dajana Eitberger, Magdalena Matschina) 3:41.672 perc

2. Ausztria (Lisa Schulte; Thomas Steu, Wolfgang Kindl; Jonas Müller; Selina Egle, Lara Michaela Kipp) 0.542 másodperc hátrány

3. Olaszország (Verena Hofer; Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner; Dominik Fischnaller, Andrea Vötter, Marion Oberhofer) 0.849 mp h.