2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
A Premier League sok meglepetést tartogató, váratlan fordulatokkal teli világában is példátlan, hogy egy vezetőedzőt hét nappal azt követően menesszen a klubja, hogy a „Hónap menedzserének” megválasztják. Photo by Zed Jameson/PA Images via Getty Images
Nyitókép: Zed Jameson/PA Images via Getty Images

Egy hete még a Premier League legjobbja volt, most kirúgták

Infostart

A Premier League sok meglepetést tartogató, váratlan fordulatokkal teli világában is példátlan, hogy egy vezetőedzőt hét nappal azt követően menesszen a klubja, hogy a „Hónap menedzserének” megválasztják.

Pedig éppen ez történt Sean Dyche-val, a Nottingham Forest vezetőedzője azóta két meccsen vezette a csapatát.

Ám a Leeds United elleni vereség és a szerdai, az utolsó helyen álló (biztos kiesőnek számító…) Wolverhampton elleni gól nélküli döntetlen után a Nottingham Forest tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz menesztette az edzőt.

A Forest az előző idényben harcban volt a Bajnokok Ligája-indulásért, de egyetlen ponttal lemaradt, s végül a hetedik helyen zárta a Premier League-et. (Így indulhatott az Európa-ligában, a ligaszakaszban az utolsó mérkőzését éppen a Ferencváros ellen játszotta.)

A csapat Nuno Espirito Santóval zárta az idényt, majd kezdte az újat is. Szeptember 9-én Ange Postecoglou vette át a helyét, majd mindössze nyolc mérkőzés után Sean Dyche váltotta. Neki négy hónap jutott vezetőedzőként.

Egyelőre nincs bejelentett utód, de az kiszivárgott, hogy a görög tulajdonos a portugál Vitor Pereirát szeretné megnyerni a posztra. A pireuszi Olympiakosznál dolgoztak korábban már együtt, igaz, több mint tíz éve. Az edző legutóbb éppen a Premier League-ben dolgozott, de november elején – csapata nagyon gyenge eredménysora miatt – menesztette őt a Wolverhampton vezérkara.

