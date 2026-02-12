Egy hete még a Premier League legjobbja volt, most kirúgták

Pedig éppen ez történt Sean Dyche-val, a Nottingham Forest vezetőedzője azóta két meccsen vezette a csapatát.

Ám a Leeds United elleni vereség és a szerdai, az utolsó helyen álló (biztos kiesőnek számító…) Wolverhampton elleni gól nélküli döntetlen után a Nottingham Forest tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz menesztette az edzőt.

A Forest az előző idényben harcban volt a Bajnokok Ligája-indulásért, de egyetlen ponttal lemaradt, s végül a hetedik helyen zárta a Premier League-et. (Így indulhatott az Európa-ligában, a ligaszakaszban az utolsó mérkőzését éppen a Ferencváros ellen játszotta.)

A csapat Nuno Espirito Santóval zárta az idényt, majd kezdte az újat is. Szeptember 9-én Ange Postecoglou vette át a helyét, majd mindössze nyolc mérkőzés után Sean Dyche váltotta. Neki négy hónap jutott vezetőedzőként.

Egyelőre nincs bejelentett utód, de az kiszivárgott, hogy a görög tulajdonos a portugál Vitor Pereirát szeretné megnyerni a posztra. A pireuszi Olympiakosznál dolgoztak korábban már együtt, igaz, több mint tíz éve. Az edző legutóbb éppen a Premier League-ben dolgozott, de november elején – csapata nagyon gyenge eredménysora miatt – menesztette őt a Wolverhampton vezérkara.